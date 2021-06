(AGENPARL) – FREIBERG (SASSONIA), sab 05 giugno 2021

Zum zweiten Mal findet die Karrieremesse ORTE online statt. Unter dem Motto „ONLINE-ORTE 2.0 – LOKAL TRIFFT GLOBAL!“ geben über 20 regionale & überregionale Ausstellende am 9. und 10. Juni 2021 jeweils in der Zeit von 9-12 Uhr Studierenden, Absolvent*innen und Interessenten Tipps zum Karrierestart.

Bereits die erste Online-ORTE im Januar 2021 hat gezeigt, dass virtuelle Karriereveranstaltungen funktionieren. Deshalb hat das Organisationsteam der ORTE im Career Center der TU Bergakademie Freiberg diese Erfahrungen genutzt und das Angebot weiter ausgebaut. Das bietet Unternehmen auch während der Corona-Pandemie weiterhin die wertvolle Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber für Studierende und Absolvent*innen aller Fachrichtungen, von den Naturwissenschaften über Maschinenbau und Technik bis zu den Wirtschaftswissenschaften, zu präsentieren und über Abschlussarbeiten, Praktika sowie weitere Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren – flexibel, ortsunabhängig und sicher.

Darüber hinaus profitieren die Teilnehmenden von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Firmenvorträgen, Bewerbungsmappenchecks und vielem mehr. So gibt es beispielsweise auch digitale Messestände mit multimedialem Informationsmaterial wie Flyern, Videos und virtuellen Unternehmensrundgängen. Dort besteht an beiden Messetagen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, mit den Personalverantwortlichen direkt über Text- und Videochat in Kontakt zu treten. Die Stände sind bis zum 18. Juni 2021 abrufbar, um nachträglich noch Information und Kontaktdaten zu recherchieren. Unternehmensvorträge und eine Stellenbörse runden das Angebot ab.

Zu den ausstellenden Firmen gehören unter anderem namhafte regionale und überregionale Unternehmen wie Georgsmarienhütte Holding GmbH, Wismut GmbH, BASF Schwarzheide GmbH, Siltronic AG, Globalfoundries Management LLC & Co. KG.

Zur Karrieremesse ORTE

Career Center TU Bergakademie Freiberg – kurz & knapp

Das Career Center ist eine zentrale Serviceeinrichtung der TU Bergakademie Freiberg unter dem Dach der Graduierten- und Forschungsakademie und agiert als Ansprechpartner für Studierende und Absolventen, die sich auf ihren Berufseinstieg vorbereiten sowie für potenzielle Arbeitgeber, die auf der Suche nach Nachwuchskräften sind.

Die Angebote des Career Centers für Studierende konzentrieren sich dabei auf drei Bereiche, um sich optimal auf den Berufseinstieg vorzubereiten: Training fachübergreifender Kompetenzen, individuelle Beratung und Kontakt zu Arbeitgebern.

v:* {behavior:url(#default#VML);}

o:* {behavior:url(#default#VML);}

w:* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

Magaschütz Katja

15.00

Normal

0

false

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Normale Tabelle”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:8.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:107%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

Fonte/Source: https://tu-freiberg.de/presse/karrieremesse-orte-gibt-einblicke-in-berufsperspektiven-nach-dem-studium