(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 [Rijksvoorlichtingsdienst – Ministerie van Algemene Zaken]

Kabinetsdelegatie naar Parijs voor regeringsconsultaties met Franse regering

7 maart 2022 – 16:45

Minister-president Rutte is woensdag 9 maart met een afvaardiging van het Nederlandse kabinet in Parijs voor regeringsconsultaties met een afvaardiging van de Franse regering, onder leiding van president Macron. De regeringsconsultaties vinden plaats in het kader van de afspraak die minister-president Rutte en president Macron daarover maakten tijdens hun ontmoeting vorig jaar augustus in Parijs.

Tijdens een werklunch op het Élysée zal door de Nederlandse en Franse delegaties worden gesproken over de situatie in Oekraïne, de internationale reactie op de Russische inval en de samenwerking op gebied van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen. Ook zal worden gesproken over de Frans-Nederlandse samenwerking op diverse onderwerpen op gebied van buitenlandse zaken en defensie, klimaat en energie en economie en binnenlandse zaken en justitie. Dit ook tegen de achtergrond van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU, dat loopt tot en met juni. Na afloop van de delegatielunch voeren minister-president Rutte en president Macron nog een bilateraal gesprek.

Aan Nederlandse zijde zijn woensdag in Parijs aanwezig: minister Kaag van Financiën, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, minister Ollongren van Defensie en minister Jetten van Klimaat en Energie.

Aan Franse zijde zijn, naast president Macron, aanwezig: minister Le Maire van Economie, Financiën en Herstel, minister Le Drian en staatssecretaris Beaune van Europa en Buitenlandse Zaken, minister Darmanin van Binnenlandse Zaken, minister Parly van de Strijdkrachten.

Voorafgaand aan het programma op het Élysée is minister-president Rutte op de Parijse universiteit Sciences Po voor een gesprek met studenten over de ontwikkelingen in Oekraïne en de mogelijke gevolgen voor samenwerking binnen de EU en de NAVO. De minister-president houdt een korte inleidende toespraak, waarna hij met studenten in gesprek gaat.

