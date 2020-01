(agenparl) – paris sab 25 gennaio 2020

Le service:

Au sein de la Direction Juridique Epargne Salariale et Retraite, composée de 6 personnes, vous serez amené à participer au développement de nos activités en France et à l’International en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la ligne métier.

Les missions:

Vos missions principales sont les suivantes :

Participer à l’accompagnement juridique de l’activité commerciale de l’épargne salariale et retraite incluant notamment :

La création et le suivi des produits d’épargne salariale et retraite (fonds diversifiés, fonds structurés, fonds d’actionnariat cotés / non cotés en France et à l’étranger) ;

Le conseil pour la mise en place et le suivi de dispositifs d’épargne salariale et retraite ;

La mise en place et la négociation des conventions et contrats liés à l’activité ;

La mise en place et le suivi de la documentation mise à disposition des commerciaux et de nos réseaux ;

Le suivi technique des contentieux liés à l’activité.

Apporter votre conseil dans la conception et le suivi des montages juridiques et notamment :

Préparation et suivi des dossiers à destination des autorités de tutelle françaises et/ou étrangères ;

Conduite de recherches et analyses juridiques, le cas échéant en liaison avec des interlocuteurs internes (filiales) et externes (conseils, cabinets d’avocats, partenaires) ;

Mise en place et suivi de documents type à disposition des directions internes ;

Assurer et participer à la mise en place des procédures internes ;

Assurer le suivi de la réglementation applicable aux dispositifs d’épargne salariale et retraite en France et à l’International.

L’apport de la mission:

Cette mission vous offre l’opportunité d’intégrer la Direction Juridique au sein d’une activité stratégique pour le groupe Amundi, mais aussi de participer activement, dans un environnement réglementaire évolutif, au développement en France et à l’International du leader mondial sur ce marché.

Sede di lavoro : Paris 15ème

Livello minimo richiesto d’istruzione : Laurea magistrale/specialistica (5 anni)

