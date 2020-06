JUNE 2020 VENICE COMMISSION SESSION TO BE CARRIED OUT BY WRITTEN PROCEDURE / SESSION DE JUIN 2020 DE LA COMMISSION DE VENISE : UTILISATION DE LA PROCéDURE éCRITE

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 Presse-Release-DC-EN

June 2020 Venice Commission session to be carried out by written procedure

The Venice Commission is expected to adopt the following opinions through such written procedure:

Albania – Opinion on the Law no 97/2013 on Audio-visual Media Service and Opinion on the appointment of members of the Constitutional Court.

Armenia – Opinion on three questions in the context of constitutional amendments concerning the judges of the constitutional court and Amicus curiae brief for the Constitutional Court of Armenia relating to Article 300.1 of the Criminal Code

Kosovo* – Opinion on some issues with respect to the Draft Criminal Procedure Code

*All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.

Latvia – Opinion on the recent amendments to the legislation on education in minority languages

Malta – Opinion on the legislative changes proposed by the Government to implement recommendations of the 2018 Opinion of the Commission

Russian Federation – Opinion on the draft Amendments to the Constitution Federation relating to the execution of the judgments of the European Court of Human Rights

Turkey – Opinion on the replacement of elected candidates and mayors

Session de juin 2020 de la Commission de Venise : utilisation de la procédure écrite

La Commission devrait adopter les avis suivant par la procédure écrite :

Albanie – Avis sur la loi n° 97/2013 sur le service des médias audiovisuels et Avis sur la nomination des membres de la Cour constitutionnelle

Arménie – Avis sur trois questions dans le cadre des amendements constitutionnels concernant les juges de la Cour constitutionnelle et Mémoire amicus curiae pour la Cour constitutionnelle de l’Arménie relatif à l’article 300.1 du Code pénal

Kosovo (*) – Avis sur des questions relatives au projet de code procédure pénale

(*) Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.

Lettonie – Avis sur les derniers amendements relatifs à la législation sur l’éducation dans les langues minoritaires

Malte – Avis sur les réformes législatives proposées par le Gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de l’Avis de la Commission de 2018

Fédération de Russie – Avis sur le projet d’amendements à la Constitution de la Fédération relatifs à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme

Turquie – Avis sur le remplacement des candidats élus et des maires

