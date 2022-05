(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Visit Twitter.com/USAGov and follow #SummerEmergencyChat to learn from FEMA, NASA and other experts ahead of the summer emergency season.

Starting Now! Join the #SummerEmergencyChat at 3 PM ET

Are you prepared for the summer emergency season? This season, watch out for hurricanes and wildfires all around the country. [Get ready by joining the #SummerEmergencyChat](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VWlh801G1xdCMbWNtP6jsFqW3cF4jk4KgbgCN39GZD33q3n_V1-WJV7Cg-XgVp-7Fx7FYF-mV7NS7J8M7G04W7XN7lh8DbTvKW5Kj1JB5xzqTBW1r70l-32SLBWW266HCz5rT510W8YSdfw5hgpDsW1W4dRg3FRmbHVVP5Qd3fPrZ9W3pgJpB1KXlQbN5pLlYxKr9-bW27h9dW7gtqnVW6VMf9747x7pgW4gclwx6TQtKFW5yynlG55Wkm6W2ZDFsb9jvLZ8W7Sn5rT188rvRW6CKJVH77PPdtW8M4Z8S5dVFnLW5Zs9-r5KpZQbW1bJq5p71b_tZW4qYgXf6C4D5lW7vMsSY97qzh5W66xG0m4jG58pW8tYJkG3bCvp-W5w_T1q5FKr4P38K31) on Twitter today at 3 PM ET.

Follow along as experts like @Readygov, @NASAEarth, @CDCEnvironment and @femaregion8 answer commonly asked questions and help you stay safe. Tag us in your questions [using our handle @USAGov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VWlh801G1xdCMbWNtP6jsFqW3cF4jk4KgbgCN39GZCt3q3npV1-WJV7Cg-14W16FCGP7lXtXmN8NwcSWy42BTW56bg3c3pKSP1N8zVCnbQSlrPW7V_t4X42wYyJW8y_DrT5R4rYSW125Xz32N6dY8W1jWSSL288skbW6FGJlS46QVS9W7SnKdk6_Nj4WVSqTDB2_y2xMW8PbjKR544N54W108lgg7MVdzLVQcfSx5_vTdhN5xrCmgrSgpYW4Z1qyr2HqMysW2P4pLw8kRFgMW4V3j713tc2fSW222svf1sDPwXW1KGzT48LhvCxW7VN2_j7_hTp-W1f7ylC1K9d4z38Lr1) and the hashtag #SummerEmergencyChat.

[A camp fire that could start a wildfire burns next to the text _Its never too early to prepare for an emergency. Learn more about wildfires and hurricanes during the #SummerEmergencyChat on May 19 at 3 PM ET above the USAGov, NASA and](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VWlh801G1xdCMbWNtP6jsFqW3cF4jk4KgbgCN39GZD33q3n_V1-WJV7CgZW8W8X-9t14608s9W1rhyL31sZfllW8m22X07M8r9fW6DhCr_39Yn7YN65L9CRqVP4VW41v-SB2zqnXHW5kHdGq4dS-cbW83kKn-4Y3dZvW25s4kK7yWKtqN4vP3f7RTyXTW8kGJVQ1z2kq_W1n0rhb1s9q9PW7MPpn53jVwlsW5FFB-K8wStj9W8_SC7T5f1CqhW5BQxhR63R0pWW71wkW68FX6R6W12qd1F7B5PcVW4vP58G2fzFYXW1kxZs99dHjZ7W3XXjQ03M7qrSW6_gS0y2n3qtyW65QNLf6yGsmmN2QK9YQlyg0lW3qRP5L7vPYwBW93-g5y8JF02s35KR1)

