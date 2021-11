(AGENPARL) – lun 01 novembre 2021 [Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

Johannes Vermeer Prijs 2021 uitgereikt aan beeldend kunstenaar Natasja Kensmil

1 november 2021 – 21:00

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vandaag de Johannes Vermeer Prijs 2021, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, uitgereikt aan beeldend kunstenaar Natasja Kensmil. In Het HEM in Zaandam heeft minister Van Engelshoven de bokaal aan Kensmil overhandigd. Natasja Kensmil wordt door de jury geroemd om haar werk dat helend, opbouwend en kritisch tegelijkertijd is.

Minister Van Engelshoven: “Op de eerste dag dat musea weer open gingen heb ik in de Hermitage het Monument der Regentessen mogen zien. En wat ik zo bijzonder vind is de manier waarop Natasja Kensmil laat zien dat in de geschiedenis en schilderkunst bepaalde aspecten niet de aandacht hebben gekregen die nodig is. Zij durft scherp en genuanceerd het hele verhaal te vertellen. Haar werk geeft diepgang en is van grote toegevoegde waarde aan onze schilderkunst, een zeer terechte winnaar van de Johannes Vermeer Prijs.”

De jury, onder voorzitterschap van Andrée van Es, heeft Natasja Kensmil unaniem voorgedragen. Over haar zegt de jury: ‘schilder die een klassiek medium met grote kundigheid weet in te zetten, en die met haar schilderijen tegelijkertijd scherp aansluit op de huidige tijdsgeest. De jury onderstreept daarmee ook de belangrijke positie die de schilderkunst inneemt in de Nederlandse geschiedenis. Ook roemt de jury de uitzonderlijke manier waarop zij erfgoed becommentarieert en met de actualiteit verbindt.

Coronatijd

Tegen de achtergrond van de voortdurende coronacrisis heeft de jury ook dit jaar nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van de Johannes Vermeer Prijs: ‘De jury is zich zeer bewust van de buitengewone impact van het afgelopen jaar op de individuele kunstenaar, en spreekt haar bewondering uit voor al diegenen die daar in eenzaamheid op hebben gereflecteerd’.

Nederlandse staatsprijs voor de kunsten

De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat – naast de bokaal – uit 100.000 euro. De winnaar mag dat besteden aan een speciaal project op zijn of haar werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Hij kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.

Eerdere winnaars zijn operaregisseur Pierre Audi, filmmaker en schrijver Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, beeldend kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, grafisch ontwerper Irma Boom, componist en regisseur Michel van der Aa, beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen, modeontwerper Iris van Herpen, violiste Janine Jansen, theatermaker Ivo van Hove en fotograaf Rineke Dijkstra.

