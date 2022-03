(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Il presidente degli USA, Joe Biden, ha assicurato al mondo durante una conferenza stampa giovedì che la NATO avrebbe risposto se il presidente russo Vladimir Putin avesse usato armi chimiche in Ucraina.

“Farebbe scattare una risposta in natura”, ha risposto Biden quando i giornalisti gli hanno chiesto se l’uso di armi chimiche da parte di Putin avrebbe spinto la NATO ad agire. “La natura della risposta dipenderebbe dalla natura dell’uso”.

Ma il presidente ha esitato a dire quale sarebbe stata esattamente la risposta.

“Che tu stia chiedendo o meno se la NATO farà il passo… prenderemmo quella decisione in quel momento”, ha detto, esitando nella sua risposta.

La Casa Bianca ha resistito dicendo che l’uso di armi chimiche sarebbe una “linea rossa” per gli Stati Uniti dopo che l’ex presidente Barack Obama notoriamente non ha agito dopo aver promesso di farlo in Siria.

Biden ha ammesso durante la sua conferenza stampa che le sanzioni non erano un deterrente per Putin, ma volevano infliggere danni economici alla Russia per l’invasione.

Il presidente si è vantato della sua esperienza di politica estera dopo aver incontrato i leader europei e i leader dell’alleanza NATO.

“Mi occupo di politica estera da più tempo di chiunque altro sia coinvolto in questo processo in questo momento”, ha detto.

Biden ha ripetutamente avvertito che Putin avrebbe probabilmente usato armi chimiche, ma ha rifiutato di condividere informazioni per dimostrare la minaccia.

“Penso che sia una vera minaccia”, ha detto mentre lasciava la Casa Bianca per il suo viaggio in Europa.