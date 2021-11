(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 5 novembre 2021

Job Club Center, al centro Lagorà di Laghetto un percorso gratuito su come si cerca

lavoro

Al via da lunedì 15 novembre

Da lunedì 15 novembre al centro Lagorà di Laghetto, in via Lago di Pusiano 3, prenderà il

via il primo percorso del progetto Job Club Center, una sorta di “palestra” per imparare

come si cerca un lavoro.

Il percorso, gratuito e della durata di cinque settimane, si aggiunge alle iniziative già

attuate dal Comune sul territorio a supporto di chi è alla ricerca di un’occupazione: lo

Sportello Lavoro, gestito da operatori formati di Job Select, società accreditata presso la

Regione Veneto, e il progetto Cercando il lavoro, che coinvolge 23 Comuni della

provincia di Vicenza.

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa questa mattina sono stati l’assessore alla

partecipazione Matteo Tosetto, i due fondatori del progetto Riccardo Maggiolo e Matteo

Comito di Job Club, start up vicentina a vocazione sociale.

Il metodo seguito sarà basato sui job club, gruppi di 8-12 persone coordinate da un trainer

che seguiranno un programma laboratoriale comune in dieci incontri.

L’iniziativa, un percorso sfidante che va ben oltre la stesura del curriculum, e che richiede

la presenza almeno tre mattine alla settimana, non solo fornirà gratuitamente una

formazione completa alla ricerca attiva ed efficace del lavoro, ma anche uno spazio in co-

working per poter fare gli esercizi richiesti dal programma.

“Nell’ambito delle attività offerte dal centro Lagorà, uno spazio nato a servizio della

comunità del quartiere e della città – ha spiegato l’assessore alla partecipazione Matteo

Tosetto –, presentiamo questa ulteriore iniziativa destinata a chi vuole mettersi in gioco

per cercare un lavoro. Un servizio in più offerto in collaborazione con il Comune agli

abitanti della zona in questa struttura che già ospita molte attività per bambini, famiglie,

adulti, anziani”.

“Da 8 anni ci occupiamo di riattivazione e formazione alla ricerca attiva del lavoro in

collaborazione con enti come la Fondazione Cariverona e il Comune di Milano – ha

precisato Riccardo Maggiolo, fondatore di Job Club –. Negli anni abbiamo coinvolto

quasi 5mila persone e più di 100 trainer, dimostrando di riuscire a far collocare oltre la

metà dei partecipanti durante il percorso”.

“Non serve alcun titolo specifico per partecipare – ha spiegato l’altro fondatore di Job

Club, Matteo Comito – ma un requisito è importante: tanta forza di volontà e voglia di

mettersi in gioco. Si tratta infatti di un percorso sfidante che richiede presenza e impegno”.

Job Club sta anche collaborando con la Scuola di Economia e Management dell’Università

di Verona per gli studenti universitari dei corsi con sede a Vicenza, in cui sta tenendo un

primo corso di “Teoria e tecniche di ricerca attiva del lavoro”.

