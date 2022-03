(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 João Nunes illustra lo studio paesaggistico sulla fascia lago

RIVA DEL GARDA – Presentazione pubblica, mercoledì 23 marzo in videoconferenza aperta a tutti, per lo studio paesaggistico sulla fascia lago di Riva del Garda, opera dell’architetto João Nunes. Inizio alle ore 17.30, accesso dalla home page del sito www.comune.rivadelgarda.tn.it.

Com’è noto, l’amministrazione comunale, in seguito alla scadenza del piano attuativo della fascia lago (il Piano a fini generali n. 17), sta lavorando alla redazione di una variante urbanistica dedicata, la n. 13, con l’obiettivo di valorizzare al massimo un luogo di pregio straordinario e di creare quella chi si candiderà come area verde lacustre più bella d’Europa. Per questo ha commissionato all’archistar portoghese João Nunes, uno dei massimi paesaggisti al mondo, uno studio paesaggistico. Che sarà lui stesso, mercoledì dalla sala consiliare in Rocca, a illustrare, con la possibilità per chi segue di interagire.

«In questo contesto -spiega l’assessore all’urbanistica Mauro Malfer- lo studio paesaggistico assume una natura strategica così rilevante da comportare la scelta di affidarsi a un professionista assolutamente all’altezza, una eccellenza a livello mondiale, perché le scelte che faremo disegneranno il futuro di un tratto di territorio di valore straordinario, sul quale siamo chiamati a fare il meglio, senza compromessi e anzi mettendo in campo tutta la nostra ambizione e il nostro orgoglio di rivani».

I temi sui quali è fondata la consulenza, in particolare, sono la riqualificazione di litorali, spiagge, waterfront, ambienti fluviali e spazi verdi. L’intento dell’amministrazione è acquisire orientamenti specialistici e di fattibilità ambientale e paesaggistica che siano congruamente rapportati all’attrattività dell’area, alla sua importanza economica, ai valori identitari percepiti dai residenti e alla centralità di questa porzione di territorio rispetto all’intera sponda trentina del lago di Garda, ai quali ispirare il lavoro di redazione della variante e dare attuazione concreta alla pianificazione urbanistica di questo tratto di fascia lago.

«Lo studio dell’arch. Nunes -dice l’assessore- rappresenta un’indagine e una fonte di approfondimento e di riflessione di straordinario valore, che abbiamo deciso di condividere con la nostra cittadinanza, con i professionisti, con gli amministratori, con i portatori di interesse e con chiunque voglia esserci, così da creare un evento di natura culturale e da conferire a questa variante urbanistica un carattere partecipativo e plurale, beninteso nei limiti imposti dalle norme. Stiamo parlando di uno dei massimi esperti del mondo, l’arch. Nunes, e di uno dei posti più belli d’Europa, la fascia lago di Riva del Garda: il loro incontro non può che generare bellezza e, lo speriamo, creare dibattito e portare con sé una crescita non solo a Riva del Garda e in Trentino, ma in tutto il Paese.Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dall’arch. Nunes che, dopo l’illustrazione dello studio paesaggistico, sia possibile una operazione feedback, che cioè il pubblico possa proporre idee, impressioni, suggerimenti, critiche, apprezzamenti e tutto quello che reputerà significativo, alla quale l’architetto nei giorni seguenti darà risposta».

João Nunes

Si è laureato in architettura del paesaggio alla Scuola superiore di agronomia dell’Università tecnica di Lisbona e ha conseguito un master in architettura del paesaggio alla Scuola tecnica di architettura di Barcellona, Università politecnica della Catalunia. Nella posizione di direttore internazionale di Proap è responsabile della gestione strategica, esecutiva e tattica di tre studi internazionali: Lisbona (Portogallo), Luanda (Angola) e Treviso (Italia). Coordina l’attività progettuale, concettuale, creativa e definisce la strategia dei processi investigativi. João Nunes insegna nello stesso istituto in cui si è laureato ed è professore di progettazione ambientale al corso di laurea in paesaggio, pianificazione urbana e ambientale dell’Università degli studi di Sassari, Facoltà di Alghero; è stato professore di progettazione al corso di laurea in paesaggio allo Iuav di Venezia e ha esteso la sua attività didattica come conferenziere in seminari in varie scuole come Harvard, Università di Girona, Scuola tecnica superiore di architettura di Barcellona, Istituto universitario di architettura di Venezia, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Roma – La Sapienza, Roma – Ludovico Quaroni, Facoltà di architettura di Napoli, Accademia di architettura di Mendrisio.

Foto: il sopralluogo svolto dall’arch. João Nunes assieme al collega Andrea Menegotto dello studio Proap di Lisbona alla fascia lago di Riva del Garda il 13 luglio 2021, presenti il sindaco Cristina Santi con l’assessore all’urbanistica Mauro Malfer e la Giunta al completo, inoltre il responsabile dell’Area opere pubbliche e ambiente Andrea Giordani e l’architetto Gianfranco Zolin, responsabile del Servizio pianificazione e tutela del paesaggio della Comunità di Valle e in servizio a tempo parziale in Comune. Presenti anche il sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi e, aggiunto in un secondo momento, il presidente di Altogarda Parcheggi e Mobilità (Apm) Marco Torboli.