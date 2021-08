(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 ��&#x/Att;¬he; [/;&#xTop];&#x/Typ;/Pa;&#xgina;&#xtion;&#x/Sub;&#xtype;&#x/Hea;Þr0;&#x/Att;¬he; [/;&#xTop];&#x/Typ;/Pa;&#xgina;&#xtion;&#x/Sub;&#xtype;&#x/Hea;Þr0;

„Jesteś

my tuż przed metą…”. KPRM prezentuje nowy spot

Na początku sierpnia w sieci pojawił się nowy spot promujący szczepienia przeciw COVID

łączy Igrzyska Olimpijskie w Tokio i szczepienia przeciw COVID

Nasi sportowcy latami, a często przez całe życie, przygotowywali się do startu w najważniejszych

zawodach

Igrzyskach Olimpijskich. Od niemal dwóch tygodni sportowcy mierzą się na tej wielkiej,

prestiżowej imprezie i osiągają sukcesy.

Podobnie jest ze sz

czepieniami przeciw COVID

19: za nami miesiące walki, a my jesteśmy na ostatniej

prostej i czeka na nas to najważniejsze starcie

osiągnięcie odporności populacyjnej. Dlatego właśnie

teraz potrzebujemy szczególnej mobilizacji Polek i Polaków, by odeprzeć

czwartą falę zakażeń i

ostatecznie pokonać pandemię koronawirusa.

Zarejestruj się! Ponad

milion

wykonanych szczepień w Polsce

Jeśli możesz, już dzisiaj zarejestruj się na szczepienie: zadzwoń na infolinię 989, wyślij sms o treści

SzczepimySi

pod numer

Rejestracji lub umów się bezpośrednio w

punkcie szczepień. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimysie.

Obecnie

wiele punktów szczepień posiada wolne terminy, dlatego możesz dowolnie zaplanować

sce i czas szczepienia. Dodatkowo, pierwszą dawkę możesz przyjąć w jednym miejscu, a kolejną

w innym

np. w miejscu zamieszkania i w miejscu, gdzie przebywasz na wakacjach.

Dostępna jest już aplikacja „mojeIKP”. To bezpłatne i dające wiele możliwości narz

ędzie. Aplikacja

umożliwia m.in. rejestrację na szczepienie przeciw Covid

19. Zatem

nie czekaj, zapisz się już dziś!

Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą pobrać aplikację w Google Play, a właściciele

urządzeń z iOS

w AppStore.

W Polsce wykonan

o ponad 34,4 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub

dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 17,4 mln osób. Pierwszą

dawkę przyjęło ponad 18,3 mln osób

wynika z zestawienia na stronach rządowych.

