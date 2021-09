(AGENPARL) – Roma, 30 settembre 2021 – Le tensioni sono aumentate di recente tra l’Azerbaigian e l’Iran per quanto riguarda il commercio con l’Armenia e le esercitazioni militari nella regione.

Lo riferisce il Jerusalem Post in un articolo.

Le tensioni tra l’Azerbaigian e l’Iran sono aumentate nelle ultime settimane dopo che l’Azerbaigian ha iniziato a prendere di mira i camion iraniani con multe e arresti e l’Iran ha spostato le forze militari al confine con l’Azerbaigian e ha messo in guardia contro l’influenza israeliana vicino ai suoi confini.Ad agosto, il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha invitato l’ambasciatore iraniano in Azerbaigian, a causa di “fatti indesiderabili” riguardanti quello che ha definito il viaggio illegale di camion iraniani nella regione del Karabakh senza il permesso dell’Azerbaigian. Una dichiarazione del ministero degli Esteri azero ha affermato che la nuova amministrazione iraniana avrebbe preso provvedimenti per porre fine a tali incidenti.I camion in questione stavano viaggiando su una strada tra le città armene di Kapan e Goris che attraversa parzialmente il territorio consegnato all’Azerbaigian dopo la guerra del Nagorno-Karabakh lo scorso anno, secondo RFE/RL. L’autostrada, pattugliata dalle forze di pace russe, è l’unico collegamento dell’Armenia con l’Iran.

All’inizio di questo mese, le forze azere hanno istituito un posto di blocco e hanno iniziato a tassare e ispezionare i camion commerciali iraniani che viaggiano sull’autostrada, secondo RFE/RL. Alcuni camionisti iraniani sono stati persino arrestati.Funzionari azeri hanno dichiarato che la legge azera richiede che tutti i veicoli stranieri, non solo quelli iraniani, entrino nel paese per pagare le tasse stradali e di transito.Martedì, in un’intervista con l’agenzia turca Anadolu, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha espresso indignazione per il continuo viaggio di camion iraniani attraverso il territorio azero, chiedendosi perché l’Iran sia così insistente nel continuare il commercio in una regione con solo 25.000 abitanti.”Questo mercato è davvero così importante? Questo commercio è davvero così importante da mostrare una totale mancanza di rispetto per un paese che consideri amichevole e fraterno?” ha detto Aliyev all’agenzia Anadolu.Le tensioni sono aumentate di recente anche a causa di esercitazioni militari congiunte condotte da Azerbaigian e Turchia nel Mar Caspio, con il ministero degli Esteri iraniano che ha avvertito che tali esercitazioni violavano le convenzioni internazionali che vietano la presenza militare di paesi diversi dai cinque stati che si affacciano sul mare.

Nell’intervista con l’Agenzia Anadolu, il presidente dell’Azerbaigian ha espresso shock per la decisione dell’Iran di tenere un’esercitazione militare lungo il confine, affermando che era la prima volta nei 30 anni di storia dell’indipendenza dell’Azerbaigian che ciò si verificava.Mentre Aliyev ha ammesso che ogni paese ha il diritto sovrano di condurre esercitazioni militari nel proprio territorio, si è chiesto perché l’Iran abbia scelto questo momento specifico per farlo. Il presidente ha sottolineato che “non desidera vedere un singolo fatto che possa minare la cooperazione a lungo termine nella regione” e spera che la “reazione emotiva” ai “passi legittimi” dell’Azerbaigian sia temporanea.Dopo l’intervista, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha dichiarato che le osservazioni di Aliyev sono state “sorprendenti” in quanto tali questioni avrebbero dovuto essere gestite attraverso i canali appropriati e non i media.

ارتش جمهوری اسلامی ایران سیلی از زره‌پوش‌ها و توپخانه را روانه مرزهای شمالغرب کرده است



رزمایش بزرگ #فاتحان_خیبر از فردا آغاز می‌شود pic.twitter.com/3AxkZxHe7Q — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) September 30, 2021

Per quanto riguarda l’imminente esercitazione militare iraniana, Khatibzadeh ha affermato che era finalizzata a “proteggere la sicurezza regionale”, aggiungendo tuttavia che l’Iran “non tollererà la presenza del regime israeliano vicino ai suoi confini anche se è cerimoniale” e “prenderà tutte le azioni che riterrà necessarie per proteggere la sua sicurezza nazionale”.In un incontro con il ministro degli Esteri dell’Azerbaigian Jeyhun Bayramov a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha sottolineato l’importanza di buone relazioni tra i due Paesi, ma ha aggiunto che “alcune terze parti non dovrebbero essere autorizzate influenzare le buone relazioni”, secondo l’agenzia di stampa iraniana IRNA.Il commento di “terze parti” è stato interpretato da alcuni come riferito a Israele, alleato dell’Azerbaigian, ma nemico dell’Iran.Martedì, Mohammad Pakpour, comandante delle forze di terra del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC), ha avvertito che l’Iran si aspettava che i paesi vicini non fossero “un terreno fertile per le azioni malvagie del regime sionista”, secondo l’IRGC affiliato Agenzia di stampa Tasnim.”La Repubblica islamica si aspetta che le nostre aree di confine confinanti e i paesi vicini siano un ambiente sicuro per i paesi e la regione”, ha affermato il comandante. “Pertanto, ci si aspetta che, pur essendo doppiamente sensibili a questo, non permetteranno a un elemento straniero come il regime sionista, le cui cospirazioni e malizia con le nazioni musulmane non sono nascoste a nessuno, di rendere il suolo dei nostri vicini un fondamento per raggiungere i suoi obiettivi malvagi e criminali”.Pakpour ha avvertito che “non c’è dubbio” che Israele stia aiutando “alcuni paesi della regione” con l’obiettivo di creare discordia e divisione tra i paesi musulmani.”Non possiamo accettare che alcuni paesi, sotto l’influenza di paesi terzi, facciano affermazioni irrealistiche e provocatorie riguardo alla promozione della prontezza delle unità di combattimento della Repubblica islamica e minaccino le nostre azioni”, ha affermato Pakpour. “I governi vicini conoscono meglio di chiunque altro le ragioni per tenere le esercitazioni iraniane”.Pakpour ha sottolineato che l’Iran non ha reagito a 37 esercitazioni condotte dai paesi della regione negli ultimi mesi e ha rispettato il diritto inalienabile di ogni paese di condurre esercitazioni.Kioumars Heydari, comandante delle forze di terra dell’esercito iraniano, ha annunciato giovedì che un’esercitazione, denominata “Conquistatori di Khaybar”, inizierà venerdì nell’Iran nordoccidentale per testare armi ed equipaggiamento e valutare la prontezza delle forze armate in qualsiasi arena e lungo i confini dell’Iran, secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars.Il nome dell’esercizio, “Conquistatori di Khaybar”, potrebbe essere un riferimento alla battaglia di Khaybar, in cui i musulmani, guidati da Maometto, combatterono contro gli ebrei a Khaybar, sconfiggendoli e imponendo loro una tassa.Un articolo pubblicato su Kayhan , un giornale associato al leader supremo iraniano Ali Khamenei, ha messo in guardia contro una presunta “alleanza invisibile” tra Stati Uniti, Turchia, Azerbaigian, Armenia e Israele, dicendo che potrebbe avere un “grande impatto” sull’Iran e Il peso politico della Russia nella regione.L’autore del pezzo ha avvertito che la Turchia e l’Azerbaigian devono sapere che “l’Iran può contrastare in modo deplorevole la cospirazione progettata per loro”.Un servizio video sull’emittente iraniana IRIB di martedì sembrava insinuare che un gruppo “terrorista” che ha recentemente sventato fosse armato in Azerbaigian, mostrando immagini di Baku, la capitale dell’Azerbaigian, mentre affermava che era armato in “uno dei paesi vicini”.Il ministero dell’intelligence iraniano ha annunciato martedì di aver ucciso il leader di un gruppo che sosteneva essere sostenuto e guidato dai servizi di intelligence di paesi ostili all’Iran. Secondo i media iraniani, il gruppo avrebbe pianificato di colpire siti sensibili e vitali in Iran. Tutti i membri del gruppo sono stati arrestati dalle forze di intelligence iraniane.L’Azerbaigian e Israele hanno stretti legami, con il presidente dell’Azerbaigian che ha affermato in una discussione con il Centro internazionale Nizami Ganjavi a maggio che le relazioni con Israele erano molto diverse ed erano particolarmente forti nell’industria della difesa. “Non è un segreto che l’Azerbaigian abbia pieno accesso ai prodotti dell’industria della difesa israeliana “, ha detto Aliyev all’epoca.Secondo quanto riferito, le armi israeliane, tra cui il missile LORA e il drone suicida Harop delle Israel Aerospace Industries (IAI), sono state utilizzate dall’Azerbaigian nella guerra del Nagorno-Karabakh con l’Armenia lo scorso anno.