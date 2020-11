JACK DE VRIES BENOEMD TOT VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDS VETERANENINSTITUUT

(AGENPARL) – NEDERLAND, gio 19 novembre 2020

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft drs. Jack de Vries (52) per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Dat is gedaan in overleg met de partijen die gaan samenwerken in het instituut, dat op die datum start.

De Vries is geen onbekende in het veteranenlandschap. Hij was van 2007 – 2010 staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkenende IV en verantwoordelijk voor onder meer personeel (veteranen), materieel en de ict van Defensie. Na zijn staatssecretariaat werd de Vries in 2011 directielid van het communicatieadviesbureau Hill + Knowlton Strategies. Sinds 2 jaar is hij als CEO verantwoordelijk voor alle Nederlandse activiteiten van de internationaal opererende organisatie.

De Vries: “Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. De waardering en de zorg voor onze veteranen zijn van groot belang. Gelukkig zijn we dat in Nederland steeds meer gaan zien. Het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut gaat dat nog meer versterken en het is mooi dat ik daaraan mag bijdragen.”

Ook na zijn periode als staatssecretaris is De Vries betrokken gebleven bij het werk van Defensie. Hij is reserve-officier bij het 1 CMI commando en geeft gastcolleges aan diverse Defensie-opleidingen.