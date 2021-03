(AGENPARL) – ven 05 marzo 2021 Iveco: Porchietto (FI), Cina non è partner industriale affidabile, whatever it takes per bloccare eventuale cessione

Condivido in pieno l’intervento del Ministro Giorgetti rispetto alla possibilità di usare il golden power per bloccare la possibile cessione di IVECO a FAW, società direttamente partecipata dallo Stato cinese. Prima di tutto perché IVECO è un’eccellenza nazionale, un brand riconosciuto tra i migliori sponsor del Made in Italy in tutto il mondo. Risulta quindi prioritario, nel nostro interesse nazionale, tutelarne l’italianità. Inoltre non possiamo in alcun modo permettere che un’azienda tanto strategica e significativa finisca in mano cinese. La Cina, contrariamente a quanto sostenuto e applicato durante i Governi Conte, non è un partner industriale affidabile. Ben venga il dialogo laddove questo coincida con l’interesse del nostro export, ma certo non è ammissibile che il regime cinese diventi proprietario di un’eccellenza italiana che sul solo nostro territorio impiega più di 10.000 dipendenti. Per citare un’espressione cara al Premier Draghi, si faccia whatever it takes per bloccare questa cessione.”

Lo dichiara in una nota Claudia Porchietto, Deputata e Responsabile Attività Produttive di Forza Italia

