(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2020

30 januari 2020 – 12:17

————————————————————

Nieuwe onderzoeken in het werkprogramma 2020 van de

Inspectie Veiligheid Defensie

De inspectie begint in 2020 met drie nieuwe onderzoeken

naar thema’s die verband houden met de veiligheid van

defensiemedewerkers.

Deze nieuwe onderzoeken, de veertien

lopende onderzoeken en de eigen agenda voor de verdere

ontwikkeling van de inspectie zijn beschreven in het

Werkprogramma 2020.

De planning in het werkprogramma is

niet in beton gegoten, want voorvallen en het onderzoek

daarnaar zijn niet te voorspellen.

Een van de nieuwe onderzoeken maakt deel uit van een

meerjarig programma gericht op de veiligheid bij missies

in het buitenland.

De rode draad is het

veiligheidsmanagement: heeft Defensie via operationeel

risicomanagement inzicht in de risico’s en in welke mate

beheerst zij die? De IVD kijkt daarbij ook naar materieel

en voorzieningen.

Hoe zit het met de opslag, het onderhoud

en het gebruik van materieel en voorzieningen in een

uitzendgebied?

Gevaarlijke stoffen

De inspectie richt de aandacht in 2020 ook op de

inventarisatie door Defensie van gevaarlijke stoffen op de

werkplek.

Het gaat erom in hoeverre Defensie zicht heeft

op de gevaarlijke stoffen waarmee defensiepersoneel in

aanraking kan komen tijdens het werk.

De volledige keten

wordt bekeken: van het aanbieden van goederen tot en met

het transport.

Dit onderzoek sluit aan bij het nationale

programma gevaarlijke stoffen bij bedrijven van de

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De IVD

onderzoekt al hoe het vervoer van gevaarlijke stoffen via

de lucht verloopt.

Sociale veiligheid bij vervolgopleidingen officieren

Het derde nieuwe, thematische onderzoek waarmee de IVD in

2020 begint, gaat over de sociale veiligheid in de

vervolgopleidingen van officieren.

De inspectie gaat

onderzoeken in hoeverre de opleidingen officieren

toerusten voor toekomstige taken op het gebied van sociale

veiligheid en of deze vervolgopleidingen hun een sociaal

veilige leeromgeving bieden.

Op dit moment loopt er een

vergelijkbaar onderzoek van de IVD bij de

vervolgopleidingen voor onderofficieren.

IVD: toezicht op fysieke en sociale veiligheid bij Defensie

De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de

fysieke en sociale veiligheid bij Defensie.

Zij beoordeelt

de werking van beleid en de uitvoering van regelgeving in

de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen.

Met haar

toezicht wil de inspectie de veiligheidscultuur en het

lerend vermogen van Defensie versterken.

Het rapport is te vinden op de website van de IVD: https://bit.ly/2S4a6AP.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Meer informatie over de lopende onderzoeken naar

voorvallen en thema’s is te vinden op de website van de

IVD: www.ivd.nl.

Colofon

AfzendersInspectie Veiligheid Defensie

Thema’sDefensie

Wilt u geen persberichten meer ontvangen?Meld u dan nu af





Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is

bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages.