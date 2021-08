(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Warszawa, 28 sierpnia 2021 r.

IV Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj., 29 sierpnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w IV Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”.

Program prasowy:

godz. 10.30 wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w gospodarstwie rolnym

Bobolice, Stare Borne 29

photo opp

godz. 12.00 udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystejMszy Świętej

Bobolice, plac rekreacyjny przy ul. Dworcowej

otwarte dla akredytowanych mediów

godz. 13.30 udziałPrezesa RadyMinistrów Mateusza Morawieckiego

w IV Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Bobolice, plac rekreacyjny przy ul. Dworcowej

otwarte dla akredytowanych mediów

Fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych wizytą w gospodarstwie rolnym prosimy o przybycie na miejsce wydarzenia do godz. 10.00.

Warunkiem wstępu na IV Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” jest okazanie paszportu covidowego lub negatywny wynik testu na COVID-19, który bezpłatnie będzie można wykonać na miejscu.

Akredytowanych dziennikarzy prosimy o odbiór identyfikatorów przed wejściem na teren wydarzenia w godzinach 10.00-11.15 oraz 12.15-12.40.

Wejście od ulicy Szpitalnej.

Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 6.45.

UWAGA:

Podczas wydarzenia organizator nie przewiduje możliwości instalacji okablowanych kamer live’owych. Sygnał realizacyjny zainteresowanym stacjom udostępni Telewizja Polska.

