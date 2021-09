(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 «Marciapiedi e strade sporche nelle vicinanze della scuola elementare e cassonetti dei rifiuti che rimangono pieni per settimane, questa sembra la fotografia del IV Municipio».

Lo dichiara Lidia Sapasu, candidata del Pd al IV Municipio.

«Eppure – prosegue Sapasu – gli abitanti del quartiere ci provano a fare la raccolta differenziata perché separano i materiali e li gettano negli appositi contenitori solo che li trovano puntualmente stracolmi».

«Ormai i marciapiedi – sottolinea Sapasu – sono vietati ai pedoni perché colmi di sterpaglie e rifiuti ingombranti come si vede dalla foto di via Mondolfo».

«Dopo la brillante delibera del Comune – conclude Sapasu – sulla collaborazione dei romani a pulire Roma dai rifiuti, cioè quella del coinvolgimento dei frontisti nelle attività di spazzamento del fronte stradale e degli eco-pascoli con l’uso di pecore e capre nei parchi in funzione tosaerba, quale altra soluzione per rimuovere i rifiuti e rendere pedonabili i marciapiedi specie nelle vicinanze delle scuole elementari? Forse l’istituzione di un museo dei rifiuti visto che rimangono a terra per settimane?».

