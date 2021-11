(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 IV Congresso Fisascat-Cisl Roma Capitale, Stefano Diociaiuti confermato alla guida: “Ora pensiamo alla rinascita della Capitale e del lavoro”

Il IV Congresso della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, che si è riunito il 18 e 19 novembre presso Carpegna Palace Hotel, a Roma, ha confermato Stefano Diociaiuti Segretario Generale.

Alla Segreteria, nel segno della continuità, Giulia Falcucci e Paolo Le Foche. “Veniamo da due giorni di confronto non scontato, non banale, ma soprattutto di aggregazione umana appassionata e unita – ha spiegato il neoeletto Diociaiuti -. La nostra è una squadra straordinaria, di persone altruiste, che non si fermano mai, che sanno scontrarsi anche aspramente, ma fare al contempo squadra per gli obiettivi comuni”.

“Come già detto durante il Congresso, questo è il momento di smettere di guardare il futuro dallo specchietto retrovisore, e di ricostruirlo insieme. I lavoratori del Turismo, del Commercio, della Vigilanza, del comparto Multiservizi e tutti coloro che rappresentiamo meritano di assistere a una stagione di rinascita della nostra Capitale, che non può essere la città dei ‘lavoretti’ ma deve garantire la qualità dell’occupazione. Faremo il massimo, giorno dopo giorno, trattativa dopo trattativa, per restare al fianco delle persone e nei posti di lavoro per contribuire a un miglioramento”.

Roma, 20 novembre 2021

Caterina Mangia

