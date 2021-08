(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Ius soli: Squeri (FI), incentiva sbarchi, meglio ius culturae

“Nei giorni in cui le coste siciliane subiscono l’ennesima crisi dovuta agli sbarchi di migranti, spendere parole favorevoli allo ius soli significa prestare ulteriormente il fianco all’immigrazione clandestina, fenomeno che va contrastato e non certo incentivato”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri commentando le dichiarazioni del ministro dell’Interno Lamorgese. “Se si vuole affrontare il tema della cittadinanza per venire incontro alle esigenze delle seconde generazioni – prosegue -, è più opportuno ragionare sullo ius culturae, che presuppone la sostanziale acquisizione dei principi cardine della nostra società. La cittadinanza non è una circostanza meramente automatica e burocratica”, conclude.

