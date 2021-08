(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ius soli. Serracchiani (Pd): da Salvini la solita propaganda. Estendere i diritti rende società più ricca

“Salvini insiste nel mettere insieme questioni diversissime per mera propaganda e per timore di altre contestazioni nel partito. Una legge sul diritto di cittadinanza non c’entra nulla con la questione dei flussi migratori. Tantissime ragazze e ragazzi sono italiani di fatto ma non di diritto. Approvare una norma che sani questa situazione è una questione di civiltà, di giustizia, di buonsenso. Estendere i diritti non è mai un pericolo per la società ma un vantaggio e un arricchimento per tutti”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 11 agosto 2021

