(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 IUS SOLI: RUGGIERI (FI),CHIMERA RIDICOLA, SI GESTISCA PIUTTOSTO IMMIGRAZIONE

“Lo Ius soli è solo una chimera ridicola di ferragosto. Si gestisca piuttosto l’immigrazione, ottenendo in Ue quanto serve all’Italia per non rimanere sola”. Così Andrea Ruggieri, su Facebook. “È come pretendere di correre, senza prima saper camminare -prosegue Ruggieri-. Lo ius soli ha infatti come presupposto il pieno controllo delle proprie frontiere. Cosa che l’Italia non ha da più di dieci anni, ormai, cioè da quando il Presidente Berlusconi strinse un accordo concreto e molto proficuo per l’Italia con Gheddafi, deriso dalla sinistra che oggi perde tempo con l’ennesimo capriccio vacuo che da noi mai vedrà la luce”.

