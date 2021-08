(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 IUS SOLI: GIACOMONI (FI), PERCHE’ LETTA IN SILENZIO SU TAVOLO POLITICO REVISIONE RDC?

“Letta propone un tavolo politico per lo ius soli ma resta in silenzio per quello sulla revisione del Reddito di cittadinanza. Insomma, al Pd nulla importa dei lavoratori, dei giovani e delle politiche contro la povertà, che riguardano milioni di italiani e stranieri, ma reputa prioritaria un’ideologica legge per estendere la cittadinanza a poche decine di migliaia di persone”. Così sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

