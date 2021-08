(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 IUS SOLI E IUS CULTURAE, ODDATI(PD): “ORFINI SI CONFONDE, FU BATTAGLIA ANCHE ZINGARETTI”

“Matteo Orfini si confonde. La battaglia per lo Ius Culturae e lo Ius Soli e per cancellare i decreti della vergogna di Salvini è stata una battaglia anche del Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti. La differenza positiva è che Enrico Letta ha incontrato meno resistenze, almeno ufficialmente, nel Pd. Piuttosto chi è in Parlamento lavori per raggiungere l’obbiettivo, perché parlare è arte leggera”.

Così in un tweet Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.

