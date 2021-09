(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Venezia, 30 settembre 2021 Paola Antonelli – Biografia

Paola Antonelli è curatrice senior presso il Dipartimento di Architettura e Design, fondatrice nonché direttrice della Ricerca & Sviluppo del MoMA (The Museum of Modern Art).

Ha curato numerose mostre, tenuto conferenze in tutto il mondo e ha fatto parte di diverse giurie internazionali negli ambiti architettura e design.

Ha insegnato alla University of California, Los Angeles, alla Harvard Graduate School of Design e ai programmi MFA della School of Visual Arts di New York.

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano, Paola Antonelli ha conseguito dei dottorati honoris causa presso il Royal College of Art e la Kingston University di Londra, l’Art Center College of Design di Pasadena e il Pratt Institute di New York.

Nel 2006 ha ricevuto il premio “Design Mind” – Smithsonian Institution’s National Design Award e, nel 2007, è stata nominata dalla rivista Time tra i 25 più importanti visionari del design.

Nel 2011 è stata inclusa nell’Art Directors Club Hall of Fame e nel 2015 ha ricevuto la AIGA Medal. Nel 2020, ha ricevuto la London Design Medal, il più alto riconoscimento conferito ai profili che si sono distinti nel settore del design e hanno dimostrato una costante eccellenza in tale ambito.

Paola Antonelli è autrice di molti libri, tra cui Humble Masterpieces (2005); Design and the Elastic Mind (2008); Talk to Me: Design and the Communication between People and Objects (2011); Design and Violence (2015); Items: Is Fashion Modern? (2017); la XXII Triennale di Milano, Broken Nature: Design Takes on Human Survival (2019); Neri Oxman: Material Ecology (2020).

La sua installazione più recente al MoMA, Broken Nature è stata inaugurata nel novembre 2020, una versione dell’omonima opera alla XXII Triennale di Milano, di cui è stata curatrice.

In collaborazione con la critica Alice Rawsthorn, Paola Antonelli sta attualmente lavorando a @design.emergency, un progetto Instagram e un libro sul ruolo del design nella costruzione di un futuro migliore per tutti.

