Abruzzo, lun 20 gennaio 2020

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 15.00, sede Camera di Commercio di Pescara

L’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile (acron. ITS MOST), con sede a Ortona, invita le aziende associate interessate a partecipare all’incontro in oggetto che si terrà giovedì 06 febbraio p.v. a Pescara, presso la sede della Camera di Commercio a partire dalle ore 15.00.

L’Istituto Tecnico Superiore nasce nel 2018 a Ortona, con riconoscimento della Prefettura di Chieti e del MIUR; realizza percorsi biennali per il rilascio di Diplomi Tecnici Specialistici Professionalizzanti nella materia “Trasporto e Logistica di merci e persone”, validi in tutta Europa.

Attualmente il sistema di istruzione degli ITS non è ancora molto conosciuto dalle aziende abruzzesi; l’ITS MOST è nato da poco in un contesto settoriale la cui evoluzione socio-ecoomica non è percepita né dalle famiglie né dai contesti di istruzione; basti pensare che solo 4 Istituti secondari (ITIS-IIS) in Abruzzo rilasciano diplomi di II° grado in Perito della logistica.

L’incontro rappresenta un primo momento in cui l’Istituto si presenta alle imprese produttrici di media-grande dimensione, al fine di proporre un dialogo aperto e sensibile ai fabbisogni occupazionali e formativi che ciascun ambito richiede ai giovani in ingresso al mondo del lavoro.

Confermare la presenza via mail al presente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per info:

dr.ssa Emanuela Di Luca – Direzione I.T.S. MOST

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone

Cod. Fisc.

Via Calipari, n. Ortona (Ch)

www.itsmost.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fb: ITS MO.ST

Linkedin: I.T.S. MOST

tel. +39 085

fax +39 085

Mob. +39 334

