(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 “ITALY. LAND OF WONDERS”: LA FARNESINA LANCIA UN VIDEOGIOCO PER

SCOPRIRE LE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE

Disponibile gratuitamente già dal 19 luglio per dispositivi Android e

iOS, “ITALY. Land of Wonders”, è un videogioco lanciato dalla

Farnesina nell’ambito del programma di sostegno delle industrie

culturali e creative a seguito della pandemia da Covid-19.

L’iniziativa è pubblicizzata da Italiana, il portale per la promozione

della lingua e della cultura italiana lanciato di recente dal

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Questo puzzle game in 3D, realizzato dall’azienda Infinity Reply,

condurrà il giocatore in una serie di sfide in giro per le Regioni

italiane, attraverso numerosi siti UNESCO, quali, ad esempio, Piazza

del Duomo a Pisa, i Trulli di Alberobello o il Centro Storico di Roma.

Di livello in livello, lo scopo sarà quello di aiutare Elio, guardiano

del faro, a recuperare le 20 scintille che gli permetteranno di far

splendere il Sole sul nostro Paese.

L’utente, giocando, avrà così l’opportunità di viaggiare virtualmente

attraverso le bellezze del patrimonio culturale italiano, di

apprendere numerose curiosità e nozioni, nonché di migliorare la

propria conoscenza della nostra lingua.

http://www.unesco.it/it/News/Detail/1179

Christian Flammia

