(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 ITALIA-SLOVENIA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): GORIZIA NOVA GORICA PRONTE ALLA CITTA’ UNICA

“La visita dei Presidenti Mattarella e Pahor a Gorizia Nova Gorica ha sancito una volta di più l’amicizia tra Italia e Slovenia. La storia recente dei rapporti tra i due Paesi è stata costellata di momenti storici e di gesti, anche simbolici, volti a ricucire gli strappi della storia. Il traguardo comune è il 2025, anno in cui Gorizia Nova Gorica saranno insieme la prima Capitale europea della cultura transfrontaliera, senza confini, una città unica in due Paesi. Gorizia Nova Gorica e i suoi abitanti italiani e sloveni sono pronti a diventare sotto ogni aspetto una vera città unica, andando anche al di là delle abitudini e della vita quotidiana che già da anni hanno cancellato completamente il vecchio confine. Gli obiettivi del futuro impongono questa riflessione e personalmente non vedo come si possa continuare a lavorare insieme senza immaginare un avvenire comune”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

