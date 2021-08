(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 COMUNICATO STAMPA

Italia Nostra piange la scomparsa di Mirella BelvisiSaranno celebrati domani giovedì 12 agosto alle ore 11 a Roma nella chiesa di S. Francesco d’Assisi in Piazza Monte Gaudio, sulla Trionfale i funerali di Mirella Belvisi, architetto e vicepresidente di Italia Nostra Roma, scomparsa questa notte tra l’affetto dei suoi cari e degli amici.

“Questa notte si è spenta Mirella Belvisi, l’architetto, l’urbanista romana che con generosità – ha commentato Ebe Giacometti, Presidente di Italia Nostra – ha dato in tutta la sua vita impulso alle azioni di tutela per Roma e le aree verdi della Capitale e di tutto il Paese. E’ stata encomiabile dirigente della sezione di Roma e pragmatica consigliera nazionale. Per me si spegne un’altra figura importante e formativa nel percorso in Italia Nostra”.

“Colonna portante della Sezione, stimatissima a livello nazionale da tutta l’associazione – ha sottolineato Marco Di Fonzo, Presidente di Italia Nostra Roma – è stata il punto di riferimento assoluto di tutti i cittadini che hanno a cuore la salvaguardia del patrimonio storico artistico e naturale della Capitale. Riteniamo che – ha detto ancora Di Fonzo – abbia incarnato in modo esemplare e limpidissimo quello spirito di servizio civile, gratuito ed incondizionato, che ogni cittadino del nostro Paese dovrebbe avere nei confronti dei beni comuni della nostra Nazione. Ci auguriamo che possa essere un esempio, a cui ispirarsi, per le nuove generazioni che vogliono cimentarsi in queste attività.

