sab 27 novembre 2021 ITALIA-FRANCIA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): TRATTATO DEL QUIRINALE STIMOLO PER LAVORARE INSIEME IN EUROPA

“Il Trattato del Quirinale siglato tra Italia e Francia non rappresenta un messaggio alla Germania post-Merkel o una sfida per l’egemonia dell’UE. Deve essere uno stimolo, per tutti i Paesi a lavorare insieme, sempre di più, per un’Europa sempre più unita e integrata. Per l’Italia, invece, questo è un importantissimo segnale: sono finiti i tempi in cui il nostro Paese è stato tenuto ai margini, costretto a subire decisioni senza potere negoziale. Il nostro premier Mario Draghi ci ha riportato dove ci spetta, al centro dell’UE, e ci ha ridonato coraggio e speranza per un futuro che ci deve vedere protagonisti. La strada è tracciata, ora seguiamola!”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

