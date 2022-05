(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Una giornata all’insegna del “batti e corri”, in compagnia dellaNazionale Italiana Elitee dei Campioni d’Italia delSan Marino. È stata un’autentica festa quella andata in scena oggi a partire dal tardo pomeriggio presso lo stadio Serravalle di San Marino, dove si sono scontrate alle ore 19:30 la formazione azzurra – capitanata per l’occasione dal Manager “avversario” Doriano Bindi – e quella sammarinese, sotto le direttive di Claudio Del Santo.

4-1 il risultato finale per la Nazionale azzurra, in una partita giocata sui 7 inning ma che ha rappresentato solo una delle tante attrazioni della giornata sportiva, grazie al fitto programma allestito per l’occasione che ha richiamato a gran voce un buon numero di spettatori.

L’apertura delle danze è stata alle ore 17, quando il Serravalle ha accolto i giovani atleti delle società romagnole San Marino Baseball e Torre Pedrera Falcons, che hanno avuto la possibilità di partecipare al batting practice pre-partita delle due formazioni schierandosi all’esterno per raccogliere le battute. Il termine del riscaldamento dei line-up è stato anche occasione per i ragazzi di farsi firmare dagli Azzurri alcune palline speciali dedicate all’evento, mentre intorno al campo da gioco si sono aperti stand gastronomici e la musica live ha iniziato a fare da contorno ai preparativi della partita.

17 i convocati della Nazionale Elite che hanno affrontato, diretti da Manager Bindi, la formazione campione d’Italia. Lanciatori partentiGouvea(Italia) eRienzo(S. Marino), mentre il primo lancio a casa-base è stato affidato a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino.

Partenza importante diRienzosul monte casalingo che nel primo inning chiude i conti con 3 strikeout, imbrigliando le mazze rispettivamente diKoutsoyanopulos,Paolini e Ferrini. Dall’altra parteGouveasubisce la valida da lead off diCelli, ma con un doppio gioco e una presa al volo manda la partita direttamente alla ripresa successiva.

Al secondo inning ecco la prima sostituzione sul monte di San Marino, conMazzocchiche entra in partita ma viene subito incontrato dal line-up Azzurro: il solo homerun diMineoporta in vantaggio 1-0 la formazione guidata da Bindi,Bertossibatte singolo mentre solo le prese al volo di Celli, di cui una spettacolare in tuffo, permettono di chiudere la ripresa. La Nazionale Elite riesce a mantenere il risultato anche nella seconda difesa del match, nonostante l’errore che consente aPieternelladi raggiungere la prima base.

È sempre un lanciatore mancino,Di Raffaele, a salire in cattedra per i sammarinesi alla terza ripresa, che inizia con le cinque valide diKoutsoyanopulos, Paolini, Ferrini, Liberatore e Garbellache spingono a casa 3 punti e portano il parziale sul 4-0 in favore degli Azzurri, mentre un ground-out e un doppio gioco fanno calare il sipario sull’inning. Sul monte della Nazionale intantoBocchi, che rileva Gouvea, risolve la ripresa con un 1-2-3 inning grazie a 2 K e una battuta in diamante.

Al quarto inning la new entry sul monte di San MarinoQuattriniha pochi problemi a tenere a freno le mazze ospiti, mentreAndrettaper l’Italia subisce il punto del 4-1 casalingo sul doppio diUstarizche porta a casaAngulo.

Pelusoè il quinto lanciatore dei Campioni d’Italia, che parte in difficoltà sulle valide diPaolinie sul batti-e-corri diFerrini, ma è abile a fermare l’emorragia con due strikeout. Sul monte Azzurro intanto prosegue la staffetta tra lanciatori conBassaniche doma senza patemi il line-up di casa.

La sesta ripresa vede il giovane lanciatoreIolisul monte di San Marino eGarbellasu quello della Nazionale: è il 29enne a rischiare nel sesto attacco sammarinese sulla valida diBeccari, ma capace a chiudere la ripresa prima di subire punti.

L’ultimo inning è l’occasione del closerPedrazziper mettersi in mostra tra le fila casalinghe, con l’attacco ospite che parte forte con le valide diMineo e Garbellama non riesce a portare a casa i corridori, mentre Garbella porta a casa l’incontro con 3 K che decretano la vittoria finale della Nazionale Azzurra.

Da segnalare le prestazioni nel box diPaolini(3 su 4),Mineo, Ferrini e Garbella(2 su 4) per gli Azzurri e diUstarizper San Marino (doppio con RBI).

Foto: Tommaso Battioni tira in prima per completare un doppio gioco difensivo mentre Federico Celli scivola in seconda (Credit: Lauro Bassani/PhotoBass)

Foto: Lo swing del fuoricampo di Alberto Mineo (Credit: Lauro Bassani/PhotoBass)

Foto: Alberto Mineo celebra il fuoricampo dopo aver ultimato il giro delle basi (Credit: Lauro Bassani/PhotoBass)

Foto: Gli azzurri firmano autografi per i ragazzi delle giovanili di San Marino e Torre Pedrera Falcons (Credit: Lauro Bassani/PhotoBass)

