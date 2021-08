(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 Europeo Baseball Piemonte 2021: ecco lo staff per l’Italia di Mike Piazza

Con Vince Horsman e Gianmarco Faraone, in azzurro Doriano Bindi, Dan Bonanno e Michele Gerali. Per Dave Sheldon un rinvio forzato

In vista del [Campionato Europeo Piemonte 2021](https://www.fibs.it/it/federazione/team-italy/baseball/campionato-europeo-baseball-piemonte-2021), che si svolgerà fra Avigliana, Settimo Torinese e Torino dal 12 al 19 settembre prossimi, e assegnato lo scudetto al San Marino, si definisce lo staff che guiderà la selezione italiana in questa avventura continentale.

Il manager Mike Piazza sarà affiancato dal pitching coach Vince Horsman, suo più stretto collaboratore dopo la rinuncia per motivi personali del fratello Wally Horsman, e dai coach Dan Bonanno, Michele Gerali, Gianmarco Faraone e Doriano Bindi.

Il Presidente Andrea Marcon, come convenuto con il Commissario Tecnico, ha aspettato il termine delle Italian Baseball Series per integrare lo staff con coach e manager incontrati nel corso della stagione.

Dan Bonanno, rappresentante di lungo corso della Major League Baseball in Italia, mette la sua esperienza di interno e tecnico (è stato manager a San Marino e Santarcangelo) a disposizione di un progetto avviato dal grande amico e collega Bill Holmberg e sarà coach di terza base durante le partite.

Michele Gerali, tecnico del ParmaClima e con una ultra-ventennale carriera da atleta fra Parma, Reggio Emilia e Godo, sarà il coach di prima base.

Gianmarco Faraone, giovane tecnico e mental performance coach approdato nello staff azzurro dopo due anni passati in Estremo Oriente nel programma di sviluppo della MLB, si occupa del coordinamento statistico e di scouting dello staff di Mike Piazza e sarà nel bull pen nel corso delle gare.

Particolarmente significativa poi la presenza di Doriano Bindi, manager fresco campione d’Italia, che si è detto onorato di far parte di questo staff e rende disponibile tutta la sua lunga esperienza e la conoscenza del movimento italiano.

Esperienza che lo skipper della Nazionale ha trovato anche in Dave Sheldon, certamente uno dei giocatori di maggior classe che abbia mai calcato i diamanti italiani, attuale manager del Senago, che non potrà in questa occasione essere presente all’Europeo per problemi fisici, ma che è parte integrante del programma azzurro di ripartenza dopo il blocco imposto dal covid.

A breve lo staff procederà alle prime convocazioni per il raduno pre-europeo che si terrà a Fossano dal 30 agosto e coinvolgerà inizialmente i giocatori che hanno terminato la loro stagione con i club di appartenenza, ai quali si aggiungerà il resto della selezione a partire dal 6 settembre, quando inizieranno anche le partite amichevoli di preparazione.

[TUTTO SULL’EUROPEO](https://www.fibs.it/it/federazione/team-italy/baseball/campionato-europeo-baseball-piemonte-2021)

🔊 Listen to this