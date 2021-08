(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Ita: Schifani (FI), si fermi emorragia posti lavoro call center

“Nuovi disoccupati a Palermo, più opportunità in Romania. È l’inaccettabile epilogo della vicenda riguardante il call center di Ita dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto da parte della società Covisian, subentrata alla precedente gestione di Almaviva”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani. “È indispensabile intervenire affinché venga fermata questa emorragia di posti di lavoro al Sud, e in particolare in una città complessa come Palermo. Attendiamo dal governo una parola di doverosa chiarezza, perché non si può parlare di Sud solo a proposito di futuri programmi economici e, nel frattempo, consentire la desertificazione lavorativa del mezzogiorno”, conclude.

