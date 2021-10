(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Ita: Gariglio (Pd), persa gara collegamenti Sardegna, slot a rischio?

“Ita parte con il piede sbagliato: purtroppo le perplessità che avevamo avanzato da tempo sulla gestione dell’attuale management si stanno palesando”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera, sulla prima gara relativa ai collegamenti di continuità territoriale con la Sardegna persa dalla nuova compagnia nazionale a favore dell’iberica Volotea.

“E’ necessario vigilare che i collegamenti con l’isola rappresentino un servizio di trasporto efficace che non può basarsi soltanto su logiche economiche. I vertici di Ita devono inoltre spiegarci come intendano utilizzare gli aerei che avrebbero dovuto effettuare i voli per la Sardegna e che, qualora non venissero impiegati in altre tratte, porterebbero alla perdita di slot strategici necessari per sostenere il lancio della compagnia”: conclude Davide Gariglio.

Roma, 13 ottobre 2021

🔊 Listen to this