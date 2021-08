(AGENPARL) – Roma, 28 ago 2021 – Illustrissimi Ministri, ver>ci I.T.A. e Commissari Straordinari di Alitalia A.S. , gli accadimenti recenti in relazione alla sempre più cri>ca situazione di Alitalia in Amministrazione Straordinaria , al processo di nascita della Newco ITA, alla definizione del piano industriale della nuova compagnia di bandiera, alle interlocuzioni in corso con l’Unione Europea e più in generale al contesto di drammatica crisi del se7ore che è causa di forti preoccupazioni sul versante occupazionale, impongono riflessioni ed interventi da parte delle Istruzioni, dalle scriventi più volte sollecitate, e che non possono più essere rinviati.

Pertanto anche alla luce delle recenti comunicazioni ricevute dalle scriventi OO.SS. ai sensi del D.l. 347/2003 in relazione all’acquisizione da parte di Italia Trasporto Aereo S.p.A. della disponibilità di alcuni cespi> inerenti il se7ore Aviation di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria considerato il grande impa7o sociale e occupazionale della vertenza che riguarda circa 10.500 lavoratori direX più l’indo7o, le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un’urgente convocazione per il proseguimento del confronto in sede istituzionale alla presenza di tutti i dicasteri interessati.

In a7esa di un pronto e sollecito riscontro siamo a porgere Distnti saluti,

FILT CGIL FIT CISL UIL TRASPORTI UGL TRASPORTO AEREO Fabrizio Cuscito Monica Mascia Ivan ViglieK Francesco Rocco Alfonsi

