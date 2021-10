(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 http://www.iicbelgrado.esteri.it/

[Facebook](https://www.facebook.com/iicbelgrado/) [Twitter](https://twitter.com/IICBelgrado) [Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCZrgIyO3s5grE2QE-L8EwJA) [Instagram](https://www.instagram.com/iicbelgrado/)

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/

L’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado vi invita a esplorare il patrimonio culturale italiano:

Italijanski institut za kulturu u Beogradu vas poziva da istražite kulturnu baštinu Italije:

ARTE / UMETNOST

Mostra “Balkan” di Flavio Favelli a PodgoricaIzložba „Balkan“ Flavija Favelija u Podgorici

inaugurazione: venerdì 29 ottobre 2021, ore 19.00

fino a domenica 12 dicembre 2021

Galleria Moderna, Marka Miljanova 4, Podgorica

otvaranje: petak, 29. oktobar 2021, 19.00 č.

do nedelje, 12. decembra 2021.

Moderna Galerija, Marka Miljanova 4, Podgorica

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/10/mostra-di-flavio-favelli-a-podgorica.html

MUZIKA / MUSICA

37° Belgrade Jazz Festival

Ghost Horse37. Beogradski džez festival

Ghost Horse

venerdì 29 ottobre 2021, ore 22.30

Dom omladine, Makedonska 22, Belgrado

petak, 29. oktobar 2021, 22.30 č.

Dom omladine, Makedonska 22, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/sr/gli_eventi/calendario/2021/10/ghost-horse-al-37-belgrade-jazz.html

POZORIŠTE / TEATRO

Festival di teatro e scienza “Teatro della Meraviglia” nell’ambito del progetto CURIOUSFestival pozorišta i nauke „Pozorište čuda“ u okviru projekta CURIOUS

mercoledì 3 – venerdì 5 novembre 2021

Facoltà di Arti Drammatiche, Bulevar umetnosti 20, Belgrado

sreda, 3 – petak, 5. novembar 2021.

Fakultet dramskih umetnosti, Bulevar umetnosti 20, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/11/festival-di-teatro-e-scienza-teatro.html

MUZIKA / MUSICA

Jazz Festival di Pančevo

Francesco Bearzatti Tinissima QuartetPančevački džez festivalFrancesco Bearzatti Tinissima Quartet

sabato 6 novembre 2021, ore 20.30

Centro culturale, Vojvode Živojina Mišića 4, Pančevo

subota, 6. novembar 2021, 20.30 č.

Centar za kulturu, Vojvode Živojina Mišića 4, Pančevo

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/11/francesco-bearzatti-tinissima-quartet.html

IZLOŽBA / MOSTRA

Mostra “La Selva e le Stelle” di Francesco AmorosinoIzložba „Šuma i zvezde“ Frančeska Amorozina

fino a venerdì 12 novembre 2021

orario: lunedì-giovedì 10.00-18.00, venerdì 10.00-15.00; ingresso libero

Istituto Italiano di Cultura, Kneza Miloša 56, Belgrado

do petka, 12. novembra 2021.

radno vreme: ponedeljak-četvrtak 10.00-18.00 č, petak 10.00-15.00 č; slobodan ulaz

Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/10/mostra-the-forest-and-the-stars.html

IZLOŽBA / MOSTRA

Mostra fotografica

Il contributo dei valori culturali alla costruzione di città e comunità sostenibili. Riflessioni sulle città di Matera e di Donji Milanovac.Izložba fotografija

Doprinos kulturnih vrednosti izgradnji gradova i održivih zajednica. Osvrti na Materu i Donji Milanovac.

fino a venerdì 19 novembre 2021

orario: lunedì-giovedì 10.00-18.00, venerdì 10.00-15.00; ingresso liberoIstituto Italiano di Cultura, Kneza Miloša 56, Belgrado

do petka, 19. novembra 2021.

radno vreme: ponedeljak-četvrtak 10.00-18.00 č, petak 10.00-15.00 č; slobodan ulaz

Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/10/il-contributo-dei-valori-culturali.html

IZLOŽBA / MOSTRA

Mostra “Guglielmo Botter – Belgrado in punta di penna”

Izložba „Guljelmo Boter – Beograd vrhom pera“

fino a venerdì 19 novembre 2021

orario: lunedì-giovedì 10.00-18.00, venerdì 10.00-15.00; ingresso libero

Istituto Italiano di Cultura, Kneza Miloša 56, Belgrado

do petka, 19. novembra 2021.

radno vreme: ponedeljak-četvrtak 10.00-18.00 č, petak 10.00-15.00 č; slobodan ulaz

Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/10/mostra-guglielmo-botter-belgrado.html

IZLOŽBA / MOSTRA

Mostra OVER AND ABOVEIzložba OVER AND ABOVE

fino a venerdì 10 dicembre 2021

orario: sabato-domenica 15.00-18.00

Drina Gallery, Krunska 73, Belgrado

do petka, 10. decembra 2021.

radno vreme: subota-nedelja 15.00-18.00 č.

Galerija Drina, Krunska 73, Beograd

https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/gli_eventi/calendario/2021/10/mostra-over-and-above.html



https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/sr/gli_eventi/calendario/2021/10/podcast-della-rivista-oblakoder.html



Istituto Italiano di Cultura

Kneza Miloša 56

11000 Beograd

www.iicbelgrado.esteri.it

[MAP](https://goo.gl/maps/ZD73A1Ja8MNj9PBP6)