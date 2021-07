(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 http://www.iicbelgrado.esteri.it/

L’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado vi invita a esplorare il patrimonio culturale italiano:

Italijanski institut za kulturu u Beogradu vas poziva da istražite kulturnu baštinu Italije:

IZLOŽBA / MOSTRA

Mostra “La Sicilia, il suo cuore. Omaggio a Leonardo Sciascia” a Podgorica

Izložba “Sicilija, njeno srce. Omaž Leonardu Šaši” u Podgorici

lunedì 5 – giovedì 29 luglio 2021

Galerija Centar, Njegoševa 2, Podgorica

ponedeljak, 5 – četvrtak, 29. jul 2021.

Galerija Centar, Njegoševa 2, Podgorica

DESIGN / DIZAJN online

Italian Design Day 2021

Giornata del Design Italiano nel Mondo

Dan italijanskog dizajna u svetu

giovedì 8 luglio 2021, ore 11.00 – via Zoom, registrazione obbligatoria

četvrtak, 8. jul 2021, 11.00 č. – putem aplikacije Zoom, registracija obavezna

MUZIKA / MUSICA

Silvio Carella all’EXIT Festival di Novi Sad

Silvio Karela na Festivalu EXIT u Novom Sadu

giovedì 8 – domenica 11 luglio 2021

Novi Sad

četvrtak, 8 – nedelja, 11. jul 2021.

Novi Sad

FILM online

FARE CINEMA – OLTRE LO SCHERMO: 15 documentari raccontano il cinema italiano dietro le quinte

FARE CINEMA – S ONE STRANE EKRANA: 15 dokumentaraca govori o onome što se dešavalo iza kulisa u italijanskoj kinematografiji

fino a domenica 25 luglio 2021

do nedelje 25. jula 2021.

ARTE / UMETNOST

58. Salone d’Ottobre – Biennale di Belgrado 2021Curatori: Ilaria Marotta e Andrea Baccin58. Oktobarski salon – Beogradsko bijenale 2021

Kustosi: Ilarija Marota i Andrea Bačin

fino a domenica 22 agosto 2021

Belgrado

do nedelje, 22. avgust 2021.

Beograd

