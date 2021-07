(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Istat: Tartaglione (Fi), vaccini presupposto di crescita

“Cresce l’indice del clima di fiducia per imprese e consumatori. Questa è una delle condizioni di base per la crescita economica, affinché ci siano più domanda e produttività”. Lo dichiara, commentando i dati Istat, la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione. “Le cifre confermano che, in questa fase delicata, è doveroso non retrocedere nella nostra sfida al Covid, mantenendo le libertà che abbiamo riconquistato con tanto sacrificio. Per questo motivo l’implementazione della campagna vaccinale continua ad essere l’unico strumento per garantire il dinamismo della società, creando i presupposti affinché le attività funzionino e giri l’ingranaggio dei consumi”.

