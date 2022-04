(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 ISOLA ECOLOGICA MONTERICCO, MARCHETTI (LEGA): “LA MAGGIORANZA SI CHIUDE A RICCIO E RESPINGE L’URGENZA DI UNA NOSTRA INTERROGAZIONE”

“La maggioranza imolese si chiude a riccio e respinge l’urgenza di un’interrogazione riguardante l’isola ecologica di Montericco, depositata ormai quindici giorni fa, e che non ha trovato l’accoglimento da parte della maggioranza. Evidentemente il PD imolese preferisce fuggire dalle domande scomode”.

A renderlo noto è Daniele Marchetti, capogruppo leghista in Comune a Imola.

“Con la nostra interrogazione urgente – spiega Marchetti- intendevamo approfondire alcune tematiche cruciali, come ad esempio che margine di manovra avrà l’Amministrazione Comunale imolese se dovesse riuscire ad intercettare i fondi del PNRR. Potrà utilizzare quei fondi per realizzare l’area conferimento rifiuti altrove? Ci sembrava importante chiarire questi punti rimasti finora in ombra, ma al momento non possiamo fare altro che prendere atto delle porte sbattute in faccia dall’Amministrazione Comunale. Non ci fermeremo qui” – conclude Marchetti.

