ISOLA ECOLOGICA MONTERICCO, MARCHETTI (LEGA): "GRAZIE AD UN NOSTRO BLITZ IN AULA, LA MAGGIORANZA SCOPRE LE CARTE"

“Durante l’ultimo Consiglio Comunale, grazie ad un nostro blitz in aula, la maggioranza ha finalmente mostrato il suo vero volto sulle reali intenzioni in merito alla realizzazione della nuova area di conferimento rifiuti nel quartiere Pedagna-Montericco”.

A renderlo noto è Daniele Marchetti, Consigliere Comunale e Regionale della Lega, che durante l’ultima seduta del Consiglio ha ottenuto un’inversione dell’Ordine del Giorno che ha consentito la discussione di una mozione che verteva proprio sull’isola ecologica di Montericco.

“La nostra proposta – spiega il leghista – avanzava semplicemente la richiesta di avviare un percorso, ovviamente nella commissione competente, per individuare un’area alternativa in cui realizzare l’impianto che ha già destato molte perplessità in tantissimi cittadini. D’altronde la nostra mozione, non faceva altro che riportare in aula un’apertura fatta dal Sindaco, nel corso dell’incontro tenutosi presso il Centro Sociale La Tozzona, il quale, incalzato da diversi cittadini, non escluse la possibilità di valutare un altro luogo idoneo utile alla realizzazione della nuova isola ecologica”.

“Come si suol dire però, le bugie hanno le gambe corte, infatti le false aperture del Sindaco sull’individuazione di un altro luogo, si sono infrante contro il voto contrario espresso dalla maggioranza, che rispedisce al mittente la nostra proposta, nascondendosi dietro ad un finto percorso partecipativo. Non possiamo far altro che prenderne atto, promettendo alla cittadinanza di portare avanti questa nostra battaglia, ma a questo punto con una certezza: la maggioranza ha finalmente scoperto le carte” – conclude Marchetti.

