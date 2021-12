(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Islam. Fazzolari (FdI): in atto processo di radicalizzazione ma politica preferisce voltarsi dall’altra parte

“È in atto un fenomeno ideologico che sta investendo il mondo islamico e che sta travolgendo l’Occidente. Un processo di radicalizzazione di cui nessuno ne parla, a parte qualche piccola eccezione. Anzi, Il dibattito politico preferisce parlare di altro, fa finta di non vedere scegliendo di rimuovere dalla propria memoria i 200 attentati di matrice islamista e le centinaia di morti per mano dei terroristi islamici. Eppure basterebbe guardare a che cosa era il mondo soltanto un decennio fa, per rendersi conto di quello che sta accadendo. Un processo di radicalizzazione che dall’Iran alla Turchia di Erdogan, dall’Arabia Saudita al Qatar ormai investe anche noi. È una questione epocale rispetto alla quale non possiamo voltarci dall’altra parte, ma piuttosto rivendicare il rispetto delle nostre leggi, della nostra cultura, della nostra storia”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, nel corso del convegno “Homeland. La questione islamica e la libertà religiosa, in Italia e nel mondo” che ha aperta i lavori della quinta giornata di Atreju 2021.

