(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 In data odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il salvataggio di una volpe caduta in una vecchia vasca di una fontana nel comune di Pietrabbondante. La squadra di Agnone ha recuperato e posizionato in un trasportino l’animale per il successivo trasportato presso una struttura statale, la Riserva Naturale Orientata di Montedimezzo, area naturale protetta situata nel comune di Vastogirardi, gestita dai Carabinieri Forestali, ove era presente un veterinario per le cure del caso.

