Feltre, 29 marzo 2022

Iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Maggiociondolo”: il 1 aprile si

aprono i termini per le domande di ammissione.

Prende il via venerdì prossimo, primo aprile, la raccolta delle domande di

ammissione al servizio di Asilo nido comunale “Il Maggiociondolo” per il prossimo

anno educativo.

Termini

Le domande presentate dal 01/04/2022 e fino al 31/05/2022 concorreranno a formare

la graduatoria di accesso al servizio per l’anno educativo 2022-2023.

Le istanze di iscrizione al servizio presentate dopo la scadenza dei termini,

formeranno un elenco separato, utile per l’ammissione nel caso di posti vacanti e

dell’esaurimento della graduatoria.

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere predisposte su apposito modulo fornito dall’Ufficio

istruzione e sottoscritte da parte di un genitore o da chi esercita la potestà sul minore

e quindi trasmesse secondo una delle seguenti modalità:

 consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, sito in Piazzetta delle biade n. 1,

con orari di apertura al pubblico: tutte mattine dal lunedì al venerdì 9:00-13:00,

martedì pomeriggio 14:30-16:00 e giovedì pomeriggio16:00-18:00.

 trasmissione telematica, per mezzo PEC all’indirizzo

documento identificativo del sottoscrittore. In questo caso i documenti possono

essere sottoscritti digitalmente oppure firmati (sottoscrizione autografa) e

successivamente scansionati.

Supporto ai genitori/tutori

Su richiesta dei genitori o dei tutori, è possibile prenotare un appuntamento con:

 Asilo nido per una visita al plesso e informazioni rispetto al progetto

educativo.