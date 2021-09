(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 ALLENATORE

FANTINO

(*=Allievo)

CAVALLO (P=Para C=Cuff L=Regg R=Ros)

COLORI

Ore 14.25 –

PREMIO SGA ASTA SELEZIONATA 2021 MASCHI

(CONDIZIONATA)

CORSA TRIO

E 16.500,00

E 6.375,00 –

2.805,00 – 1.530,00 – 765,00 e

E 1.950,00 –

750,00 – 300,00 agli allevatori), per

maschi e castroni di 2

anni

che non abbiano vinto una Listed Races dal 12/06/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un

premio di E 4.250 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nell’annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano

vinto un premio di E 5.525 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 nell’annata; di Kg 3,5 ai cavalli che

abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell’annata; di Kg 4,5 ai

cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nell’annata.

P.Grande Iscrizioni N. 173

S.BOTTI

A.Botti srl

S.Sulas

BAHJA DEL SOL

(IRE)

The Gurkha e Bahja

1 g.blu,cuc.bia.m.b.a str.ara-bl

SC.SEMESO

S.Guerrieri

C.Di Napoli

FRESCHEZZA

(IRE)

Kodi Bear e Glassatura

2 g.b.azz.stel.bia.,bra.bia.

P.ALESSIANI

C.Signorelli

F.Branca

GHEPARDO DA TODI

(FRA)

Muhaarar e Aphelie

3 g.blu spa.ro.m.blu b.ro.

TBA SRL

M.Giorgi

S.Diana

IL GRANDE GATSBY

(IRE*)

Churchill e Irene Watts

4 g.ve.palle gia.m.b.ve.

SCUDERIA DEL GIGLIO SA

A.Botti srl

D.Vargiu

NEPENTE

(IRE)

5 g.bia.tri.V.rov.ro.m.bia.V.rov

SC.SEMESO

S.Guerrieri

Gab.Cannarella

WONKA WILLY

(IRE)

Estidhkaar e Ivy Batty

6 g.b.azz.stel.bia.,bra.bia.

RAPPORTO DI SCUDERIA:

N.2 FRESCHEZZA – N.6 WONKA WILLY –

Ore 15.05 –

PREMIO MACRINA D’ALBA

(CONDIZIONATA)

CORSA IPP.NAZ.

E 16.500,00

E 6.375,00 –

2.805,00 – 1.530,00 – 765,00 e

E 1.950,00 –

750,00 – 300,00 agli allevatori), per

femmine di 3 anni

non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell’annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E

5.950 dal 12/07/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 12/03/2021; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un

premio di E 6.375 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 12/03/2021; di Kg 4 ai cavalli che

abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 12/03/2021.

P.Grande Iscrizioni N. 131

M.MARINI

C.Marini

C.Di Napoli

CHIPIE D’IRLANDE

(IRE)

1 g.m.b.blu.cr.SA.bia.

SC.LARAC

Soc.All.E.Bott

C.Colombi

GINGER BEER

(IRE)

Buratino e Grid Lock

2 g.m.blu.V bra. e b. gia.

SC.NEW AGE SRL

A.Botti srl

S.Sulas

HAPPINESS THERAPY

(IRE)

Pride Of Dubai e Mizayin

3 g.qua.bi-blu m.blu a ste.bi.b.

SC. SAN GIULIANO

F.Oppes

F.Bossa

MEMO DE L’ALGUER

(IRE)

Mehmas e Moment Of Trut

4 g.verde maniche e b.giallo

BELYOUHA ABDULRAHMAN S

Soc.All.E.Bott

Ant.Fresu

MUTAMAIEZAH

(IRE)

Kodi Bear e Zelloof

5 g.ver.bre.ro.m.b.ver.

SC.FIRST RACING

A.Marcialis

G. Malune

ROCK THE BARZAH

(IRE)

No Nay Never e Barzah

6 g.cel,cr.ve,b.ve-cel.

L.CIAMPOLI

F.Branca

SOPRAN BASILEA

(IRE)

Night Of Thund e Kathy Best

7 g.ve. a ste.ro.m.ro.bra.ve.b.r

SOC.ALL.PIERDOMENICO

Soc.all.Pierdo

S.Basile

SUICIDE SQUAD

(IRE)

Coulsty e Strike A Light

8 g.ro.disco azz.m.bia-ro b.azz.

G.BUFALINO

M.Cascione

Gab.Cannarella

THRINAX

(GBR)

Brazen Beau e Noble Nova

9 g.b.sca.gia-ve.m.sup.gia-ve.

SC. INCOLINX

A.Botti srl

D.Vargiu

WINDY DANCER

(IRE*)

Kodiac e March Madness

10 g.cer.ve-rosa,m.rosa,b.spi.ve-

RAPPORTO DI SCUDERIA:

N.2 GINGER BEER – N.5 MUTAMAIEZAH –

Ore 15.40 –

PREMIO SGA ASTA SELEZIONATA 2021 FEMMINE

(CONDIZIONATA)

CORSA TRIO

E 16.500,00

E 6.375,00 –

2.805,00 – 1.530,00 – 765,00 e

E 1.950,00 –

750,00 – 300,00 agli allevatori), per

femmine di 2 anni

non abbiano vinto una Listed Races dal 12/06/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E

4.250 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nell’annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un

premio di E 5.525 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 nell’annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano

vinto un premio di E 6.375 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell’annata; di Kg 4,5 ai cavalli che

abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 12/06/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nell’annata.

P.Grande Iscrizioni N. 136

ALOISI SBARIGGIA CINZI

P.P.Sbariggia

GP.Fois

(IRE)

1 g.tr.cntp.blu-gia.m.blu.b.ro.

SCUDERIA DEL GIGLIO SA

A.Botti srl

D.Vargiu

FRECCIA

(GBR*)

2 g.bia.tri.V.rov.ro.m.bia.V.rov

SC.DELL’AVVOCATO

LG di Di Dio L

Ant.Fresu

GERILDA

(IRE)

Highland Reel e Batiste

3 g.sc.bia-ve.m.b.ro.

G.BUFALINO

M.Cascione

Gab.Cannarella

IS ARUTAS

(IRE)

El Kabeir e Moriches

4 g.b.sca.gia-ve.m.sup.gia-ve.

BLUE CASTLE STABLE SRL

A.Affe’

C.Colombi

ISABEL QUEEN

(IRE)

El Kazeem e Clodilla

5 g.azz.ban.gia.m.azz.cuc.gia.b.

D.TEDDE

Soc.all.Pierdo

S.Basile

LONGLIFE ELISIR

(GBR)

6 g.bia.V ver.m.tria.contr.bia-v

SAN DAZIO RACING

L.Maniezzi

RAVEN’S LOVE

(IRE)

Raven’s Pass e Love Oasis

7 g.ve.spa.ara.m.ne.b.a sp.ne.-v

SC.SEMESO

S.Guerrieri

C.Di Napoli

VENDICARI

(IRE)

Buratino e Balamana

8 g.b.azz.stel.bia.,bra.bia.

Ore 16.20 –

PREMIO EUPILI

(LISTED RACE)

CORSA IPP.NAZ.

E 38.500,00

E 14.875,00 –

6.545,00 – 3.570,00 – 1.785,00 e

E 4.550,00 –

1.750,00 – 700,00 agli allevatori), per

femmine di 2 anni

che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera o che non

abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races

nell’annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nell’annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di

Gruppo III nell’annata.

P.Dritta Iscrizioni N. 89

Quadrifoglio A.N.A.C. IN ARGENTO all’Allevatore del cavalloitaliano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche’ Socio

A.N.A.C.

M.SOLBIATI

Soc.All.E.Bott

Ant.Fresu

BLUMA

Blu Constellat e Viedma

1 g.blu m.str.gia.blu-b.blu.pa.g

F.D.DIOLOSA’

A.Affe’

C.Colombi

CRISTAL WIND

(GBR)

Adaay e Champagne Quee

2 g.m.b.blu.ste.ro.

HEALTHY WOOD COMPANY L

S.Kobayashi

L.Maniezzi

FILLY OF MALTA

(IRE)

National Defen e Amusing Plan

3 g.b.a sca.bia.-ne.m.a str.bia.

A.BOTTI SRL

A.Botti srl

D.Vargiu

ISLAND OF LOVE

(IRE)

Kodiac e Misham

4 g.bia.cerc.ro.m.ve.b.ro.

S.BOTTI

A.Botti srl

Mario Sanna

LOLLIPOP GIRL

(IRE)

Dandy Man e Kristal Xenia

5 g.blu,cuc.bia.m.b.a str.ara-bl

M.CASCIONE

M.Cascione

Gab.Cannarella

QUEEN ROUGE

Samysilver e Pearly Queen

6 g.blu cerchio ro.m.tr.contr.ro

L.Vitabile

F.Branca

SHEMOON

(GBR)

Sea The Moon e She

7 g.blu,m.b.blu a ste.gialle

A.PERAINO

A.Peraino

A.Satta

SOFY BELL

(IRE)

Kodiac e Almoner

8 g.ver.ban.gia.b.m.blu

SC.SEMESO

S.Guerrieri

C.Fiocchi

TRANSYLVANIA

Anjaal e Love In The Ci

