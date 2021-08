(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

5 agosto 2021

“IoSprecoZero”: le iniziative per combattere la povertà

Le eccedenze di supermercati, alimentari e bar saranno donate alla Caritas e all’Unitalsi

È stata affissa, presso la Mensa Sociale Comunale, la targa di adesione al progetto “IoSprecoZero”, promosso dall’Ambito di Conversano, Polignano a Mare e Monopoli. Erano presenti l’Assessore ai Servizi Sociali, Miriam Gentile, e dei rappresentanti dell’Ambito e dell’Unitalsi.

Attraverso un bando scaduto lo scorso 31 luglio, supermercati, negozi alimentari e bar sono stati invitati alla sottoscrizione di un Patto di Collaborazione volontaria. Il patto prevede la donazione delle eccedenze al Centro di raccolta, stoccaggio e smistamento alla Caritas Diocesi Monopoli-Conversano e all’Associazione Unitalsi (sottosezione di Monopoli) per la mensa sociale. La seconda, l’applicazione di una scontistica sui prodotti in scadenza o sui prodotti freschi che andrebbero buttati a fine giornata.

Il progetto mira alla realizzazione di una rete reale di soggetti impegnati al contrasto della povertà, per migliorare in modo sostanziale la qualità degli interventi a favore delle persone che vivono situazioni di disagio, oltre ad incrementare una cultura legata alla regolazione del consumo e del riutilizzo, apportando un beneficio non solo di carattere economico per i nuclei familiari, ma anche un beneficio economico e ambientale per l’intera comunità.

