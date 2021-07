(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 GUARDIA COSTIERA

COMUNICATOSTAMPA

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

___________________________________________________________________________

TITOLO: Guardia Costiera Porto Torres. – Due soccorsi al largo di

Castelsardo e nelle acque antistanti il porto industriale di Porto

Torres

Nelle giornate appena trascorse (domenica 11 luglio e lunedì 12 luglio), la

dipendente M/V CP 810 – unità dedicata alle emergenze in mare – è stata

impegnata in due interventi di assistenza ad altrettante unità da diporto.

Nel primo caso, alle ore 10.00 circa di domenica 11 luglio, un diportista che si

trovava a circa 10 miglia dal porto di Castelsardo contattava – tramite il numero

1530 – la Guardia Costiera di Porto Torres segnalando un’avaria al timone con

l’impossibilità di governare l’unità a vela di circa 7 metri presa in locazione e sulla

quale si trovava insieme ad altre tre persone.

Prontamente veniva disposta l’uscita della M/V CP 810 che mollava gli ormeggi

della banchina della Capitaneria di Porto di Porto Torres dirigendosi verso est nel

punto segnalato dal conduttore dell’unità il quale, assecondando le indicazioni

dell’Autorità Marittima, manteneva un contatto telefonico continuo e procedeva ad

indossare, insieme agli altri occupanti, i giubbotti di salvataggio.

In meno di 20 minuti, il mezzo navale della Guardia Costiera raggiungeva l’unità

in difficoltà e procedeva al trasbordo dei 4 diportisti che, sebbene scossi per la

vicenda, non avevano, tuttavia, bisogno di cure mediche e venivano, dunque,

trasferiti verso il porto di Castelsardo mentre al recupero del natante procedeva il

soggetto locatore, una volta verificata dal personale della Capitaneria di porto

l’assenza di conseguenze in danno dell’ambiente marino.

Nella giornata successiva (lunedì 12 luglio) ad essere protagonisti di una

disavventura in mare sono stati tre diportisti partiti da Stintino a bordo di un

piccolo natante (un gommone di circa 4,50 mt) che hanno segnalato alle ore

16:00 circa problemi al motore aggravati, quando si trovavano al traverso del

porto industriale di Porto Torres, dall’improvviso aumento dell’intensità del vento,

che aveva reso particolarmente difficile governare l’unità.

1

GUARDIA COSTIERA

COMUNICATOSTAMPA

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

___________________________________________________________________________

La segnalazione di tali difficoltà alla Sala Operativa della Guardia Costiera

Turritana determinava l’invio sul punto della M/V CP 810 il cui equipaggio, con

notevole perizia marinaresca, nonostante le tutt’altro che favorevoli condizioni del

mare, riusciva a portare in acque sicure il natante che alle ore 16.15 circa veniva

ormeggiato presso una della banchine destinate al diporto del porto commerciale

di Porto Torres. Salvi e in buone condizione di salute i tre occupanti.

“Si tratta di interventi di assistenza e soccorso solo apparentemente banali”

– osserva il neo Comandante della Capitaneria di porto, il Capitano di Fregata

Gabriele Peschiulli – “perché le variabili che entrano in gioco ogni qual volta un

equipaggio della Guardia Costiera risponde ad una segnalazione sono tante e tali

da rendere ogni evento un caso a sé, da non sottovalutare e da gestire con la

massima concentrazione”.

Si ricorda, da ultimo, che i numeri di emergenza da chiamare in caso di difficoltà

sono il numero blu 1530 e il numero diretto della sala operativa della Guardia

VHF.

Porto Torres, li 13 luglio 2021

Responsabile delle relazioni esterne: C.F. (CP) Federico PUCCI

🔊 Listen to this