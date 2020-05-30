sabato, Maggio 30, 2020
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Agenparl

INVIO PER POSTA ELETTRONICA: COMUNICATO STAMPA 30 MAGGIO 2020

by Redazione00

(AGENPARL) – sab 30 maggio 2020 INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 30 MAGGIO 2020
DURANTE LA GIORNATA ODIERNA SONO PROSEGUITE LE ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA MOTONAVE “CDRY BLUE”,
INCAGLIATA SULLA COSTA SUD-OVEST DELL’ISOLA DI SANT’ANTIOCO.
LE STESSE, EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO, SONO
STATE ESEGUITE VIA MARE A BORDO DI UN GOMMONE, NON RILEVANDO
NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI.
Cagliari, 30 Maggio 2020
www.guardiacostiera.gov.it
09100 Cagliari

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