Viabilità: domani riapertura temporanea del doppio senso di Viale Trento

La prossima settimana chiude in orario notturno la Galleria Valle Miara

Nell’ambito dei lavori di posa della nuova condotta del gas in corso lungo Viale Trento, AP Reti Gas ha comunicato che nella giornata di domani, 30 luglio 2021, e fino a lunedì 2 agosto procederà alla riapertura del doppio senso di marcia lungo Viale Trento. Nella giornata di domani verrà eseguita una messa in pressione della condotta principale appena posata che renderà necessario realizzare alcuni scavi su Viale Colombo e Via Pacinotti.

Il doppio senso su Viale Trento rimarrà poi in funzione anche la prossima settimana, ma solo nella fascia orario 18.00-8.00 al fine di consentire il transito di eventuali mezzi pesanti che saranno deviati da Viale Europa. Qui ViAbilità ha comunicato un intervento sulla Galleria Valle Miara che dovrà rimanere chiusa al transito da lunedì 2 e fino al primo mattino di sabato 7 agosto. I lavori verranno eseguiti dalle 21.30 alle 6.00.

I mezzi pesanti provenienti da nord, per la durata di quest’ultimo intervento, verranno deviati lungo Viale dei Lanifici e poi Viale Trento, anziché su Lungo Agno Manzoni.

Giulio Centomo

