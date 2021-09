(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Nota stampa

Ripartito il piano bitumature: già completati gli interventi in contrada

Lavori per 437.500 euro, il ribasso d’asta consente di inserire anche c.da Cremenzi e viale dei Lanifici

Si comunica che la prossima settimana, a partire da lunedì30 agosto 2021, riprenderanno gli interventi del piano bitumature 2020.

I lavori prenderanno il via da Lungo Agno Manzoni, nel tratto tra la rotatoria “delle vasche” allo svincolo di Viale Europa. Si passerà poi a sud, nei pressi della rotatoria di Ponte dei Nori dove verranno sistemate le uscite su Via Sette Martiri, Via Fermi e Via Monte Ortigara. Nel terzo intervento le lavorazioni coinvolgeranno Via Beccaria, lungo tutta la corsia a salire dall’incrocio con Via Edison fino all’innesto con Via Galvani.

Il piano bitumature 2020, i cui lavori sono iniziati tra la finedi giugnoe i primi giornidi luglio, ha un valore di 437.500 euro con cui si prevede la sistemazione di un totale di 7 tratti stradali in zona collinare, 6 in contesto urbano e 6 marciapiedi. I primi cantieri si sono concentrati sulla viabilità periferica, mentre ora si lavorerà nell’area più centrale.

Gli interventi in città

1. Tratto di via Gasdotto che collega la grande rotatoria di Ponte dei Nori a quella che incrocia con via del Lavoro

2. Tratti che raccordano alla rotatoria di Ponte dei Nori da via Enrico Fermi, via Sette Martiri e via Monte Ortigara, verso il confine con il comune di Cornedo

3. Via Beccaria, tratto tra le intersezioni con via Pascal e via Meucci

4. Lungo Agno Manzoni, tra la rotatoria “delle vasche” e l’incrocio con via Palladio

5. Via Pasubio, tratto tra via Cantore e via Montello

Questi invece gli interventi già completati in area collinare:

1. Via San Rocco

2. Strada Visonà-Marogne

3. Strada Santa Caterina-Castelvecchio (vari tratti)

4. C.da Re

5. C.da Mastini di Piana

6. C.da Massegnan

7. C.da Tommasi

8. Ingresso di C.da Cremenzi (intervento inserito in corso d’opera e coperto con il ribasso d’asta)

Nel pianoè stato poi inserito anche Viale dei Lanifici, nel tratto tra la rotatoria “delle vasche” a scendere verso la stazione SVT, interessato di recente dagli interventi di sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica con lampade a led e che potrà essere realizzato con i fondi eventualmente disponibili attraverso il ribasso d’asta.

I marciapiedi (avvio lavori il 5 settembre)

1. Via del Lavoro, tratto sud tra via Campagna e via dell’Artigianato

2. Viale Regina Margherita, tratto ovest tra via Adua e via Tegnan (inclusi alcuni ripristini del manto stradale)

3. Via V.E. Marzotto, tra gli incroci con viale dei Lanifici e via G. Marzotto

4. Via Campassi, tra via Ortigara e località Gaspari

5. Tratto che dall’incrocio tra via Cornetto e via Ortigara scende verso via Campassi

6. Via Ruetta, tra gli incroci con le vie Bella Venezia e via Bari

Giulio Centomo

