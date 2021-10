(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Valdagno Play, al via la seconda edizione

Pomeriggio dedicato a giochi da tavolo, carte e giochi di società il 17 ottobre

Domenica 17 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00 nel cortile di Palazzo Festari, Progetto Giovani Valdagno, con il progetto “Le regole del Gioco” e con la collaborazione della Biblioteca Civica Villa Valle e di DungeonStore Vicenza, propone la seconda edizione di “Valdagno Play”, un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo, alle carte e ai giochi di società.

Durante l’evento sarà possibile giocare e sperimentare tanti giochi diversi.

“Siamo felici di proporre una nuova edizione di Valdagno Play- spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo -visto anche il buon successo dello scorso anno. Il progetto che sta dietro alla manifestazione è particolarmente importante perché ci sta permettendo di lavorare con i giovani, con azioni mirate soprattutto a quelle fasce più a rischio disagio, intessendo rapporti e collaborazioni concrete che offrano ai nostri ragazzi e ragazze occasioni di essere protagonisti della nostra città.”

GIOCHI DA TAVOLO

In collaborazione con DungeonStore Vicenza e Biblioteca Civica Villa Valle

Giocatori delle associazioni I Maludici, Quelli del veNERDì, Gli apriscatole, Dunwich Buyers Club, saranno a disposizione per spiegare le regole.

Accesso libero alle sessioni. Green pass obbligatorio dopo i 12 anni.

TORNEO DI FIFA 21In collaborazione con il progetto “Le regole del gioco” per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni.

[Iscrizione necessaria entro mercoledì 13 ottobre](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVcS54e6mdYPQUNVvoINdNgQHkOiLzdrsYZ_gsFNnca7N56g/viewform). Green pass obbligatorio dopo i 12 anni.

Per il primo classificato in palio il gioco FIFA 22. Iscrizione necessaria entro mercoledì 13 ottobre.

[] GIOCHI DI RUOLO

In collaborazione con DungeonStore Vicenza.

Giocatori dell’associazione Dragon Secret saranno a disposizione per spiegare le regole e gestire sessioni di Into The Dark, Sine Requie, Dungeons & Dragons ambientazione Aesiria, Dungeons & Dragons ambientazione Halloween.Iscrizione necessaria entro mercoledì 13 ottobre.

Iscrizioni compilando il modulo online disponibile su [www.progettogiovanivaldagno.it](http://www.progettogiovanivaldagno.it/)

“[Le Regole del Gioco 2”](http://www.progettogiovanivaldagno.it/partecipazione/le-regole-del-gioco-2/le-regole-del-gioco-2), è un progetto co-finanziato dalla Regione Veneto con il bando “Piani di intervento in materia di Politiche Giovanili Capacitandosi, DGR. 1362/2019, DGR 198/2020, DDR 133/2020”.

