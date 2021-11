(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Valdagno Partecipa 2021: riparte il ciclo di incontri pubblici

Amministratori e tecnici tornano nei quartieri e nelle frazioni dopo lo stop per covid

Parte questa sera, 16 novembre, alle ore 20.00 il ciclo 2021 degli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni dell’Amministrazione Comunale valdagnese. Nove gli incontri in programma con prima tappa al Circolo Ruetta di Novale alle 20.00 di oggi.

Dopo una pausa forzata dagli incontri in presenza a causa del covid-19, si ritorna ora al faccia a faccia con i cittadini per illustrare i progetti realizzati negli ultimi due anni, quelli in corso o in programma che restituiscono una fotografia della Valdagno di domani.

Un apposito approfondimento sui cantieri nelle singole zone della città consentirà poi di confrontarsi con i cittadini per raccogliere commenti, osservazioni, segnalazioni.

Dopo la serata di Novale, domani l’appuntamento sarà a Castelvecchio presso la sala parrocchiale (ore 20.00). Nel ciclo di incontri si inserisce poi un nuovo ritrovo con i Carabinieri giovedì sera alle 20.00 a Piana (Sala Aurora) per conoscere come prevenire furti e truffe. La prossima settimana, per l’esattezza martedì 23 novembre sempre alle 20.00 il ritrovo sarà a Massignani presso la sede del Gruppo Alpini. Mercoledì ci si sposterà poi a Ponte dei Nori, questa volta alle 20.30, con ritrovo nel salone sotto la chiesa. Giovedì poi si salirà a San Quirico alle 20.00 ospiti del salone parrocchiale sotto la chiesa.

Il mese di dicembre si apre con due incontri rispettivamente a Maglio di Sopra e Castello (ore 20.00 presso salone ex doposcuola a Maglio e presso il Centro Sociale di Castello), mentre il 9 il ritrovo sarà a Campotamaso alla casa della dottrina, per concludere il ciclo il 14 dicembre a Piana (ore 20.00) in Sala Aurora.

L’ingresso a tutte le serate sarà possibile con obbligo di green pass.

Giulio Centomo

🔊 Listen to this