(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Valdagno aderisce alla 60a edizione della Marcia PERUGIASSISI della Pace e della Fraternità 2021

La Cura è il nuovo nome della Pace

Iscrizioni aperte per chi volesse partecipare all’evento del 10 ottobre

Si ispira al motto di Don Lorenzo Milani “I Care” l’edizione 2021 della Marcia PerugiAssisi, che quest’anno ha raccolto l’adesione anche del Comune di Valdagno.

Appuntamento domenica 10 ottobre con partenza alle ore 9.00 dai Giardini del Frontone di Perugia e conclusione prevista intorno alle 15.00 presso la Rocca Maggiore di Assisi.

Con il sostegno del Comune è stato organizzato anche un pullman che partirà da Valdagno alle ore 4.00 di domenica dall’Ospedale di Valdagno. L’arrivo a Perugia è previsto intorno alle 10.00 per poi unirsi alla marcia in corso. Alle 15.00 circa la manifestazione giungerà a conclusione con rientro previsto a Valdagno attorno alle 22.00.

Chi fosse interessato potrà iscriversi scaricando il modulo disponibile online sul sito del Comune di Valdagno ([www.comune.valdagno.vi.it](http://www.comune.valdagno.vi.it/)) o presso il negozio Canalete di Galleria Dante a Valdagno. La quota di partecipazione è pari a 35,00 euro. I posti sono limitati e con obbligo di green pass.

“Aderire alla Marcia della Pace e della Fraternità – spiegano gli assessori Anna Tessaro, Ester Peruffo e Tiziana De Cao – è l’occasione per prendere parte ad un appuntamento conosciuto in tutto il mondo come momento di dibattito e riflessione sui temi della pace e della fraternità. Quest’anno ci si focalizzerà sul tema del prendersi cura, delle nostre comunità, dei più fragili, della solidarietà e della cooperazione internazionale fra i popoli ma anche dell’ambiente e, più in generale, del nostro futuro. Camminando potremo quindi confrontarci con altri partecipanti e stringere legami e relazioni per continuare e condividere insieme il nostro cammino di pace.”

🔊 Listen to this